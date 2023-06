Maxi Iglesias la lía con un taxista: "Tú cállate, que el que paga soy yo"

El taxista aseguró que fue la peor experiencia desde que trabaja en esto Esta es la última polémica en la que el actor ha estado metido

Maxi Iglesias ya debe estar acostumbrado a estar en el foco mediático. Y es que aunque esta vez se ha visto envuelto en una polémica, no hace mucho todos los medios hablaban de él por otro tema: su supuesto beso con Eva Soriano en una discoteca de la capital madrileña. Pero en esta ocasión en 'Socialité', el programa de Telecinco que se emite durante los fines de semana, han estado comentando las últimas noticias sobre el actor, y parece que ha tenido problemas con un taxista.

Al parecer, el actor y modelo habría mostrado un comportamiento bastante negativo cuando se encontraba viajando en el coche de un taxista junto a sus amigos. Y aunque en el programa se ha hablado del tema, quién realmente dió a conocer estos hechos fue MarioTaxi, un streamer que también es taxista y que suma más de 16.000 seguidores en Twitch.

Durante la entrevista que le hizo el streamer a un compañero taxista este le preguntó cuál había sido la peor experiencia que había tenido en el trabajo, a lo que el taxista contestó sin dudar que fue en una ocasión en la que tuvo que llevar a Maxi Iglesias y sus amigos. "La peor anécdota... Te puedo decir la de Maxi Iglesias... Salió del coche rodando por los suelos", empezaba a contar así la anécdota el taxista, añadiendo que la actitud del actor fue bastante chulesca y desagradable.

"A mí no me falta el respeto nadie. Le dije en un momento que se controlara y me dijo: 'Tú cállate, que el que paga soy yo'. Le dije que se fuera por las buenas o por las malas. Saqué el datáfono, pagó y se fue", añadía el taxista dejando claro que la actitud de Maxi y sus colegas fue bastante cuestionable. Eso sí, no ha querido revelar cuando ocurrieron estos hechos.