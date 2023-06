Cómo saber si un mastín español es de raza: Conoce las características físicas y el carácter

Una raza muy corpulenta que puede llegar a los 70 kilos Te contamos todo lo que debes saber sobre el mastín español

Los perros son el mejor amigo del hombre, pero hay que encontrar aquel que encaje con nuestro carácter. En la actualidad, hay muchas más razas de perros de las que imaginaríamos. Igual que los humanos, cada perro tiene un carácter distinto, dentro de la familia de los perros grandes una de las razas que más ha conquistado los corazones de sus dueños ha sido la de el mastín español.

Es importante conocer las distintas características de las razas para asegurarte de que tu estilo de vida podrá ser compatible con el can que estés pensando en adoptar. Por ejemplo, algunos tipos de perro necesitan una actividad diaria muy alta y otros son mucho más tranquilos. Conocer la raza puede ayudarte a entender el funcionamiento de tu perro pero nunca debe ser un factor determinante a la hora de adoptar a un animal.

¿Es importante que un mastín español sea de raza?

La importancia de la raza es relativa, en la práctica, será el mismo amigo canino con el que relacionarte y el procedimiento de enseñarle órdenes básicas para que te haga caso y ayudarle a formar su propio carácter no variará.

Independientemente de si es puro o no, el vínculo será el mismo, ya que el cariño y la fidelidad no van vinculados a la raza, para lo único que puede ser relevante saber si tu perro es de pura raza o no es para saber la base de su comportamiento natural y sus características físicas.

Características físicas del mastín español

El mastín es un perro de gran tamaño con mucha potencia muscular y una musculatura complexa, uno de los elementos que los hace más reconocibles.

y una musculatura complexa, uno de los elementos que los hace más reconocibles. Su pelo es fino, corto y liso pero denso al tener muchas capas.

pero denso al tener muchas capas. La altura mínima es de 78 centímetros en los machos y de 72 en las hembras , por lo que son perros muy altos . Además, pueden superar por varios centímetros la altura mínima y pasar de los 80cm.

en los machos , por lo que . Además, pueden Su peso oscila entre 40 y 60 kilos, y los machos pueden llegar a alcanzar los 70 kilos

La cabeza grande del mastín español sostiene unas mandíbulas tremendamente fuertes, y tienen mucha papada.

Las orejas son caídas, ojos oscuros y pequeños y trufa también oscura.

y trufa también oscura. El color del pelaje es muy variable, puede ir del gris, atigrado, amarillo, negro, leonado e incluso rojizo y con manchas combinando estos colores.

Carácter del mastín español

Ante los extraños el mastín tiene un carácter autoritario e imponente si un animal o persona le puede parecer un intruso, algo que define su instinto guardián de rebaño y también de familia. Ladran mucho, de forma intensa y ronca, lo que hace que sea fácil escucharlos desde la distancia.

En cambio, si se trata de una persona que conocen, será noble y manso. Son muy inteligentes así que adiestrarlos es muy fácil y tienen grandes virtudes como perro guardián. No toleran la soledad, por lo que si pasas mucho tiempo fuera de casa no es tu perro ideal, porque podría padecer problemas como ansiedad por separación o depresión.

Como tienen carácter de perro guardián muchas personas tenderán a dejarlo solo haciendo guardia y puede pasarlo mal. Recibiendo la atención que merece, el mastín español es una raza (y los mestizos de esta) con la que se puede convivir sin ningún problema.

Si te estabas preguntando cómo saber si tu mastín español es de pura raza, esto es todo lo que debes saber sobre sus características físicas y su temperamento. Recuerda dedicarle siempre tiempo a tu mascota para crear un vínculo fuerte y sano y disfrutar de una feliz convivencia.