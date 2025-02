Massiel fue atropellada en plena recuperación de cáncer y preocupa al público por su salud

Recientemente, Massiel, una de las cantantes españolas más reconocidas de las últimas décadas, ha anunciado que padece cáncer. Sin embargo, tras su última participación en el programa '¡De Viernes!' de Telecinco, la también compositora desveló que fue atropellada durante su proceso de recuperación.

Ante todo, recordó que, cuando le diagnosticaron la enfermedad, su hermano estaba luchando con la misma en sus últimos meses de vida, pero a ella le lograron diagnosticar la condición antes de que se tornase mortal, por lo que pudieron intervenirla a tiempo e impedir un devenir semejante al de su familiar.

"Empiezo a sentirme muy mal. Me hacen todo tipo de investigaciones y efectivamente había hecho un cáncer de pulmón y había que llevarse casi un pulmón. El 5 de abril me lo quitan y luego viene la quimioterapia que es lo peor. Te deja hecha una mierda. Tienes que seguir queriendo vivir con eso", narró.

"El 22 de noviembre, saliendo del fisioterapeuta, sale un coche en dirección contraria, marcha atrás, yo voy cruzando el paso de cebra y, de repente, me veo en el suelo, sangrando como un cerdo", añadió. "Me habían partido la frente, la nariz, la boca y la rodilla. He tenido una operación en la cabeza de tres horas. Todo lo que había recuperado posterior a la quimioterapia se ha ido a tomar por culo", sentenció.