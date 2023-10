Se masca la tragedia en esta comunidad de vecinos: un aspirador, desata la ira

"Informo que me he comprado una sirena industrial", avisa un vecino muy cabreado

No es nada fácil convivir en una comunidad de vecinos porque los inquilinos pueden no estar de acuerdo con algunas de las actitudes de sus homólogos. Pero la historia que nos llega hoy gracias a la cuenta de Twitter @LiosdeVecinos es, cuanto menos, dramática, pero también un tanto divertida.

Más información Más información Comunidad de vecinos

Una amenaza es lo que intenta luchar por la cordialidad de una comunidad en la que una aspiradora es la causante de todos los problemas.

La quiz de la cuestión reside en el aspirador del quinto. Los ruidos siempre molestan cuando uno de tus vecinos tiene la música elevada o están taladrando a deshoras. Sin embargo, en esta ocasión es un vecino del cuarto el que se queja del uso indebido de un aspirador una planta por encima de él:

"Cada vez que lo pasa, parece que se nos vaya a caer el techo encima, generando un ruido de arrastrar piedras", asegura el vecino molesto en una nota que ha colgado en las zonas comunes del edificio.

¿Y cuál es su solución? Atención, porque en lugar de solicitar pacíficamente el cese de las actividades de limpieza a horas indebidas, o el cambio por un aspirador más silencioso, ha optado por adquirir un producto aún más molesto: "me he comprado una sirena industrial, y si a partir de la siguiente nota, no se compra otro aspirador normal y corriente y sigue utilizando esta hormigonera, a partir del 1 de noviembre, cada vez que ponga el aspirador, yo activaré la sirena". ¡Pobres vecinos!