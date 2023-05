Marvel presenta el cambio físico de Emilia Clarke en 'Invasión Secreta'

La actriz británica alcanzó la fama internacionalmente por su papel como Daenerys Targaryen 'Invasión Secreta' se estrenará en exclusiva en Disney+ el próximo 21 de junio de 2023

Marvel Studios estrenará en junio 'Invasión Secreta', una de las series más esperadas por los fans del UCM. El estudio de Disney ha presentado algunas de las nuevas imágenes oficiales de la serie, en las que se puede ver a Emilia Clarke con un aspecto muy diferente al de 'Juego de Tronos'.

La actriz británica alcanzó la fama internacionalmente por su papel como Daenerys Targaryen en la adaptación televisiva de 'Juego de Tronos'. En ella, Clarke portaba una melena rubia característica de la casa Targaryan, sin embargo, ha dejado atrás esta apariencia para la nueva serie de Marvel.

En las imágenes reveladas por Marvel, podemos ver a Emilia Clarke junto a un coche que aunque parece un taxi, se desconoce su procedencia. En esta historia nada es lo que parece, sobre todo por su apariencia. Los Skrulls serán los grandes protagonistas de 'Invasión Secreta', esta raza es conocida por cambiar de forma y aspecto a voluntad, tal y como hará el personaje que interpreta Emilia Clarke.

New look at Emilia clarke as G'iah in #SecretInvasion! pic.twitter.com/3pfD2BwQJL