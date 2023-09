Marta saca "su parte más zorra" y se queda con la novia de su cita en 'First Dates': "Al verla he tenido ganas de conocerla"

En primer lugar a Marta no le había gustado su cita hasta que ha visto a la novia Laura videollama a su novia en medio de la cita y cambia todo

First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad.

El programa junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante la cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Laura ha venido al programa buscando una tercera persona para su relación de pareja y ha conocido a Marta, que nada más verla ha reconocido que "no le gusta mucho" y de hecho, ha sido bastante borde con ella pero su novia sí le ha gustado y la cosa ha cambiado y mucho cuando la ha visto.

A Laura la gente le dice que está “empanada”, pero ella es feliz siendo tal y cómo es “soy un poco ‘personaja’, pero bien”. Laura está en una relación abierta con una chica y están dispuestas a conocer a otras personas “estoy abierta al mundo del poliamor”. Todavía no han puesto en práctica el poliamor en su pareja, pero sienten mucha curiosidad por probarlo.

Por otro lado, Marta afirma que las "ha pasado putas en el amor" pero también ha tenido experiencias muy buenas. Al verla a Laura le ha parecido que no estaba mal porque el físico no es importante para ella, no como para Marta que al ver a su cita ha dejado claro que no le gustaba físicamente “me ha dado bajón”.

A Marta no le ha gustado nada su cita y no ha dudado en sacar su “parte más zorra”, y al saber que a su cita le gustaba el pescado le ha espetado un “yo tengo un gato que lo come”. Laura, en su mundo de felicidad constante, ha aprovechado para contarle que le encantan los gatos y está obsesionada con ellos.

Marta ha querido saber cómo había conocido Laura a su chica, le ha contado que por Tinder pero ahora no estaban teniendo mucho éxito en la red, en el reservado, Laura le ha propuesto tener una videollamada con su novia para conocerse y Marta ha cambiado por completo de actitud: la novia de Laura sí le ha gustado y se le ha dibujado una enorme sonrisa en la cara.

Cuando le han preguntado qué si tendría una segunda cita con Laura, la segunda ha sido clara y ha dicho que sí. Pero, en esta ocasión no solo hacía falta el sí de ellas dos y el equipo ha llamado también a la novia de Laura quién sí quería conocer a Marta “lo poco que la he visto me ha transmitido buen rollo”.