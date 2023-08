Marta López desvela sus planes de maternidad con Kiko Matamoros

Kiko Matamoros y Marta López atraviesan uno de sus mejores momentos como pareja La modelo no ha querido descuidar sus redes sociales durante sus vacaciones

Kiko Matamoros y Marta López atraviesan uno de sus mejores momentos como pareja. Tras contraer matrimonio hace unas semanas, la pareja ha compartido convivencia durante estas vacaciones de verano. Hace una semana se les ha podido ver felizmente en la costa italiana, y en los últimos días han visitado Tulum, la ciudad mexicana.

La modelo no ha querido descuidar sus redes sociales durante sus vacaciones, y ha respondido una ronda de preguntas y respuestas junto a sus seguidores. La influencer no se ha guardado nada y ha respondido las cuestiones sobre cualquier temática.

Entre las preguntas, muchos de sus seguidores tenían curiosidad sobre su vida privada. En conreto, uno de ellos quiso saber si tenía planes de ser madre en el próximo año. Marta López no se ha cortado en responder, y aunque no ha querido poner una fecha concreta, si que ha afirmado que no quiere "esperar mucho".

Estas declaraciones se suman a las de Kiko Matamoros, que ya expresó su voluntad hace unos meses: "Quiero tener un hijo y tengo la suerte de que tengo una pareja que es muy joven y sé que no se va a quedar huérfano de padre y madre, a menos que fuera por una catástrofe", aseguraba.