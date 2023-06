Mario Vaquerizo revela el robo más surrealista de la historia: "Nos querían robar y las robamos nosotros"

Las Nancys Rubias presentan un nuevo disco La banda ha desvelado algunas anécdotas con Pablo Motos

'El Hormiguero' ha cerrado la semana con una visita de una de las bandas más carismáticas del país, las Nancys Rubias, grupo liderado por Mario Vaquerizo ha visitado el programa para anunciar el lanzamiento de su nuevo disco 'Orquesta Nancy' que saldrá el próximo 30 de junio. Durante la entrevista la banda ha tocado muchos temas y han desvelado algunas de las anécdotas más importantes.

"Qué ganas tenía de sentarme contigo, el presentador más guapo de la televisión", le decía Mario a Pablo nada más entrar, las Nancys Rubias tienen nuevo disco y le desvelaron al presentador que su tema favorito era "la de 'Mi novio está muy loco'" pero tuvieron que quitarla "ya no está en el disco porque en el extranjero no nos dejan, como España en ningún sitio, Viva España y viva lo español", afirmaba Vaquerizo.

Se defínian "como el grupo más marciano del pop español" y añaden "siempre muy sinceros y no estamos sometidos a ninguna regla. Este disco no es una intención, es una casualidad. Desde que las Nancys nos juntamos hace 20 años no hemos dejado de girar y como somos profesionales decíamos si no creamos canciones, habrá que hacer versiones", explicaba Mario.

Pero bajo la promoción del disco la banda tuvo anécdotas surrealistas: "Las fotos del disco nos la hicimos en Torremolinos, en el Pez Espada", señalaba Juanpe. "Pero cuenta lo que nos pasó", decía Mario entre risas y cogía la palabra.

"Fuimos a hacernos las fotos por la mañana, que aquí no hay ni filtros, ni TikTok, ni su p*** madre, y entonces después de hacernos las fotos había un escenario como el que hay en los hoteles donde actúan las orquestas, están los padres con los niños y los extranjeros y nos ofrecimos a actuar allí...", contaba

"Y vimos a unas que eran un poquito raras. Unas señoras que eran muy llamativas con un señor y las vimos así mal vestidas y eran holandesas. Yo decía que quedrán estas con nosotros y yo hablando holandés sin saber lo que es holandes. Pues eran unas delincuentes que nos querían robar y sabes qué pasó, qué les robamos nosotros", desvelaba el marido de Alaska, entre risas.