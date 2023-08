Mario Casas revela una extraña anécdota sobre su pasado: "Nací deformado"

En una reciente entrevista ha expresado que su familia lo llamaba feo de pequeño

Mario Casas, reconocido por su exitosa carrera actoral, ha dado un giro a la conversación sobre su aspecto físico al revelar detalles impactantes de su pasado. A pesar de su apariencia atractiva actual, durante su aparición en el podcast "Malas personas", Casas sorprendió al contar cómo su aspecto no siempre fue así. Con ironía y sinceridad, respondió a una pregunta sobre su atractivo: "¿No tienes una foto mía de cuando nací aquí, no? A mí de pequeño no me sacaban a la calle, esto también es real".

El actor compartió que su nacimiento no fue precisamente una experiencia estética, ya que enfrentó complicaciones que resultaron en una apariencia "deformada". Los fórceps fueron necesarios durante el parto debido a problemas, lo que llevó a que su cabeza luciera "apepinada" y con una forma "muy deformada". Mario incluso bromeó sobre su parecido con el personaje "Sloth, el monstruo de Los Goonies".

El relato del actor muestra su lado humano y vulnerable, al revelar cómo los comentarios de sus familiares, incluido un tío que lo calificó de "feo", influyeron en su autoestima en los primeros años de vida. Aunque la historia es contada con humor y aceptación, también es un recordatorio de que la belleza y la autoestima a menudo están en el ojo del espectador y pueden evolucionar a lo largo del tiempo.

La revelación sincera y sorprendente de Mario Casas sobre su aspecto al nacer nos muestra una faceta más humana y auténtica de la estrella cinematográfica. Su relato sobre cómo enfrentó los desafíos de su apariencia en la infancia y la forma en que ha llegado a abrazar su imagen actual resalta la importancia de la autoaceptación y la superación de obstáculos.