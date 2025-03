María Patiño se sincera sobre su salto a RTVE: "Ahora mismo no me siento contenta"

Recientemente, se dio a conocer el fin de 'Ni que fuéramos', el programa de TEN en donde diversos colaboradores se reunían a comentar la actualidad de las noticias del corazón, televisión y rostros populares de España.

Por ende, los protagonistas del show empezarán un nuevo viaje el 22 de abril en La 1 a través del magacín de las tardes, lo cual no aún lo ha logrado a sentar particularmente bien a María Patiño, una de las afectadas.

En una entrevista con Informalia, la colaboradora, periodista y presentadora de televisión conversó sobre diversos tópicos, abordando primeramente la opinión de la población sobre el uso de dinero público para el financiamiento de estos programas.

"No quiero sentir sobre mis hombros que, por ser dinero público, tengo que contentar a todo el mundo, porque eso es imposible. Nunca he logrado contentar a todos y creo que nadie debería obsesionarse con eso", argumentó.

"Lo que sé es que me embarco de lleno, como he hecho siempre en mi vida. Todo el mundo me dice: "No sabes dónde te metes", y yo respondo: "Pues como siempre". Me gusta esa incertidumbre", agregó.

No obstante a lo anterior, Patiño manifestó el temor que le genera esta nueva etapa, con la que no está del todo cómoda. "Ahora mismo no me siento contenta, con 'Ni que fuéramos' tenía claro que íbamos a funcionar. Ahora tengo muchos nervios, pero son los mismos que he sentido cada vez que he empezado un nuevo proyecto", explicó.

En relación a la competencia, dentro de los que sobresalen Sonsoles Ónega y Jorge Javier Vázquez, Patiño confesó que no siente miedo ante nadie sino que, en cambio, solo tiene "miedo a mí misma".

"Estoy cansada de autoexigirme tanto, de ponerme metas imposibles. Quiero disfrutar de este trabajo, porque llevamos muchos años en esto y ya es hora de competir desde el disfrute", finalizó.