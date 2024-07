María José Suárez se harta y amenaza contundentemente a Escassi: "Por mucho que vayas enseñando vídeos míos..."

El pasado viernes María José Suárez reapareció en televisión con tal de aclarar los hechos en cuanto a su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi. A lo largo de su entrevista en el programa ‘¡De Viernes!’ habló sobre su versión de los hechos y desveló detalles muy importantes y sorprendentes acerca de lo sucedido tras la separación.

En primer lugar, la exmodelo habló acerca de Valeri, una mujer que se habría puesto en contacto con ella con tal de hablarle de las infidelidades del jinete.

Además de mostrarle pruebas de la infidelidad también le habría contado que Escassi le mostró un vídeo íntimo de Suárez y él manteniendo relaciones sexuales. Esta confesión enfadó a la exmodelo, que se indignó debido a la enorme invasión de su privacidad.

“Me parece una barbaridad. Me da detalles de cómo tengo mis partes”, señaló Suárez , hablando sobre su conversación con Valeri.

Esta revelación llevó a los miembros del programa a especular sobre el silencio de las demás exparejas de Escassi, apuntando a que podrían haber decidido permanecer calladas debido a que el jinete tendría vídeos y fotos con las que hacerles chantaje.

A pesar de esta posibilidad, María José Suárez dejó claro que no se piensa amedrentar y que piensa dar su versión de los hechos aunque la amenacen. “Por mucho que vaya enseñando vídeos míos a personas y por mucho que vaya contando por ahí, a mí no me va a callar”, afirmó la modelo de manera tajante, lanzando una severa advertencia a su expareja.