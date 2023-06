¿Qué está pasando con María José Campanario? Su estado de salud preocupa

Jesulín de Ubrique ha querido respetar la intimidad de su esposa La salud de Campanario podría haber empeorado

Hace ya varios meses desde que María José Campanario, la esposa de Jesulín de Ubrique, apareció en público por última vez. Esto es algo que preocupó a la prensa y a sus seguidores, ya que muchos pensaron que su estado de salud podría haber empeorado a causa de una posible recaída en su fibromialgia, una enfermedad crónica que afecta a los músculos y provoca fuertes dolores en quienes la padecen.

El pasado fin de semana fue el cumpleaños de Campanario, aunque en esta ocasión decidió que no lo celebraría públicamente, algo bastante extraño si tenemos en cuenta que en anteriores ocasiones no había sido así. Esto ha provocado que tanto sus seguidores, como la prensa y aquellos más cercanos a la pareja, hayan mostrado cierta preocupación al respecto del estado de la salud de la odontóloga.

Por otro lado, Jesulín de Ubrique, quién es su marido, no ha querido dar detalles públicamente al respecto del asunto, ya que desea respetar su derecho a la intimidad. Quién sí ha dado algunos detalles públicamente ha sido su íntima amiga, la periodista Toñi Moreno, quién ha asegurado que la llamó para felicitarle y ha aclarado que: "Ella está bien. Es una madraza, absolutamente", unas palabras que han tranquilizado a algunos.

Además, la periodista también ha confirmado que, efectivamente, no se celebró ninguna fiesta de cumpleaños, por lo que las especulaciones no han dejado de aparecer. La fibromialgia es una enfermedad de la que María José Campanario ha querido concienciar a la gente, por lo que todo apunta a que no sería descartable que los rumores terminen siendo ciertos.