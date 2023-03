Manu Carreño estalla contra el VAR tras el Clásico: "No hay manera de confiar"

"No hay manera de confiar en esta herramienta", dice el periodista "No es serio, es una castaña", se queja Manu Carreño en El Larguero

El VAR anuló el gol a Asensio en el Clásico el pasado 19 de marzo. La polémica herramienta provocó que el tanto del Real Madrid quedase anulado en pocos segundos: el 1-2 en el Spotify Camp Nou fue un espejismo y poco después llegaría el tanto del F.C. Barcelona que le dio al club azulgrana la victoria. ¿Qué piensas del VAR? Manu Carreño lo tiene claro y lo ha explicado en su programa El Larguero, de Cadena SER.

"Y mientras el Barça sentencia LaLiga con ese golpe de autoridad en el Camp Nou, el fútbol sentencia al VAR. ¡Madre mía! No hay manera de confiar en esta herramienta que se inventó para juzgar las jugadas polémicas y no hace más que emborronarlo más", de esta forma empezó la crítica de Manu Carreño al VAR.

Pero no se quedó aquí, porque el periodista hizo un repaso a algunos de los encuentros en los que el VAR ha sido criticado, para recordar que "no puede ser que en la liga española todo quede resumido a que un tío coloque la línea a mano. No es serio, es una castaña".

"Más allá de lo que estamos viendo en un nivel que deja que desear en los últimos tres años o cuatro, seguimos viendo esas líneas que siembran la duda en muchos". Y para terminar, compara lo ocurrido en el Camp Nou un Grand Slam: "¿hay alguien colocando la pelotita de tenis en un Grand Slam?".