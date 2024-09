La manía de Victoria Federica que desquicia a Pablo Motos en 'El Hormiguero'

Durante su visita a ‘El Hormiguero’, Victoria Federica dejó a más de uno con la boca abierta, incluido el propio Pablo Motos. La hija de la infanta Elena se sinceró como nunca antes y habló sobre una curiosa manía que descolocó al presentador y a los espectadores.

Victoria confesó que no puede soportar tener costras en su cuerpo y tiene la necesidad de quitárselas, aunque esto haga que las heridas tarden más en curarse. "No sé lo que es, pero es que no puedo, no puedo tener costras por el cuerpo", afirmó mientras Motos la escuchaba en shock.

A pesar de ser consciente de que no es lo más recomendable, para ella es imposible resistirse.

Sin embargo, esta no fue la única peculiaridad de la joven. Durante la charla, también reveló su dificultad para despertar. Victoria admitió que necesita varias alarmas, entre cinco y seis, para poder levantarse. Y, aunque eso no siempre funcione, comentó que le encanta soñar con sus amigos, a veces incluso inventando historias.

Más allá de sus manías, Victoria Federica aprovechó su primera entrevista televisiva para compartir otras curiosidades sobre su vida.

Por ejemplo, reveló que la única persona por la que haría cola para asistir a un concierto sería Adele, aunque sus gustos musicales van desde el reguetón (que le encanta) hasta la bachata, que no le gusta nada. En cuanto a su comida favorita, se ha vuelto fan de la fideuá durante el último verano.

Entre las confesiones más llamativas, Victoria contó que, si alguna vez tuviera la oportunidad de ser una persona anónima, lo primero que haría sería pasear sola por Madrid. Algo tan sencillo como caminar tranquilamente por la ciudad es algo que no puede hacer debido a su notoriedad.

Pablo Motos, con su estilo cercano, le recomendó intentarlo un domingo por la noche, cuando las calles están más vacías y la gente no presta tanta atención a su alrededor.

Su conexión con la familia y sus aficiones

Victoria también hizo guiños a su familia, mencionando su gran pasión por la vela, un deporte que lleva en la sangre. Toda su familia, desde pequeños, ha estado ligada a la navegación, especialmente durante los veranos en Palma.

De hecho, Victoria acaba de regresar de la Copa de América, donde no solo fue espectadora, sino que también participó en la tripulación de un barco clásico. Aunque ya tiene bastante experiencia, dejó claro que su sueño es competir profesionalmente en este deporte.

Además, recordó cómo cuando era pequeña, quería ser todo tipo de cosas: doctora, profesora, enfermera... pero al final decidió sacarle partido a su popularidad y seguir el camino del mundo influencer.

A pesar de que nunca tuvo claro qué quería ser, su madre, la infanta Elena, ejerció una gran influencia, ya que Victoria admitió que, de todas las profesiones, la de profesora era la que más le llamaba la atención, debido a que su madre ejercía esa misma labor antes.

Sin duda, su paso por ‘El Hormiguero’ dejó una imagen más cercana y auténtica de Victoria Federica, una joven que, a pesar de su posición en la familia real, no tiene problema en reírse de sí misma y compartir sus rarezas y sueños con el público.