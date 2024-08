La picante respuesta de Maluma a Paula Badosa: “Estoy listo, Paula”

Recientemente, la tenista española Paula Badosa debutó en el US Open con una potente victoria de 6-0 y 6-3 sobre la suiza Viktorija Golubic. A raíz de este triunfo, le preguntaron acerca de qué persona famosa invitaría a ver uno de sus partidos.

La tenista no se lo pensó mucho y pareció tenerlo muy claro al afirmar: "Si tuviera que invitar a alguien invitaría a Maluma".

Dicho esto, el cantante colombiano ha sorprendido a todos al contestar de manera rápida a la propuesta: "Estoy listo, Paula". La tenista vio la respuesta y no tardó en subir una captura de las palabras de Maluma en su cuenta de Instagram, para compartir lo sucedido con sus seguidores. A su vez, el cantante también había publicado su respuesta a través de la misma red social, dejando bastante claro que va en serio.

Paula Badosa ha admitido públicamente que Maluma es uno de sus "crush" entre los famosos, algo que reveló durante una charla en Instagram con sus seguidores. Curiosamente, su pareja, el tenista griego Stefanos Tsitsipas, también es fan del cantante colombiano, a pesar de no haberlo sido inicialmente. La relación entre Badosa y Tsitsipas ha captado la atención del público, tanto que el US Open los ha apodado "Tsitsidosa" después de que ganaran el US Open Mixed Madness.

Además, en una entrevista con Tennis Talks en 2023, Tsitsipas señalaba lo siguiente: "Soy un gran admirador de Bad Bunny y Maluma... Mi novia me preguntó en la primera cita si me gustaba Bad Bunny. Fue una pregunta capciosa porque no determinó si le gustaba o no, pero yo le dije claro que sí, aunque no tenía idea. Pero ahora ya soy fan".