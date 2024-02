El Maestro Joao predice el resultado de 'Zorra' en Eurovisión 2024

El Maestro Joao es uno de los videntes más conocidos de nuestro país. Desde hace unos años, se ha convertido en uno de los que más presencia televisiva ocupa. Colaborador de numerosos programas, esta vez ha visitado el plató de 'Zapeando' en la Sexta para hacer su predicción sobre Eurovisión 2024.

En la emisión del jueves, Joao quiso atreverse con lanzar el resultado del dúo Nebulossa, representantes de España, en el próximo Festival de Eurovisión. "Alcanzar yo creo que va a alcanzar más bien poco. No sé si va a alcanzar a subirse al escenario", empezaba diciendo el vidente con algo de pesimismo.

"Veo dificultad, más que zorra la veo 'zorra insípida'", expresaba duramente el participante de 'Gran Hermano VIP'. Aunque su predicción fuera algo negativa, Joao revelaba que el tema es de su agrado. "A mí me gusta la canción, pero para ir con unas amigas, de compras por la calle Montera, pero para Eurovisión no la veo. Los suecos montando un mueble y cantando "soy una zorra todavía" no lo veo", aseguraba.

"El 12 no lo alcanza", predecía Joao. "El año pasado quedamos en la última posición, creo que este año quedamos en la última", terminaba diciendo. El Maestro no ha necesitado ningún instrumento para hacer la predicción, pero en 'Supervivientes 2018' presumía de adivinar el futuro de las personas por la forma su trasero.