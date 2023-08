La madre de Rubiales, ingresada en el hospital de Motril: fin a la huelga de hambre

Según informa Europa Press la madre de Rubiales deja su protesta por la inhabilitación del presidente de la RFEF

Según informa Europa Press la madre de Rubiales ha sido trasladada al hospital de Motril tras dos días y medio de huelga de hambre. Ángeles Béjar, había protagonizado uno de los episodios más rocambolescos del serial.

Ángeles Béjar, acudió ayer a Urgencias del Hospital Santa Ana de Motril tras dos días y medio de huelga de hambre en la parroquia Divina Pastora de esta ciudad de la costa de Granada según la agencia de noticias

La protesta se realizó para apoyar a su hijo tras ser suspendido como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) después del beso a Jennifer Hermoso, que la jugadora siempre ha defendido que no fue consentido.

El parroco Don Antonio, informó que la situación de la madre de Rubiales había empeorado a partir de las 18:00 por el cansancio y el estrés y que en ningún caso volverá al templo cuando abandone el hospital.

Rubiales, desaparecido

En cualquier caso, sorprende que Rubiales no se haya pronunciado en ningún sitio después de todos los acontecimientos que tuvieron lugar después de su rueda de prensa. Todo el mundo se pregunta: ¿dónde está Rubiales?

Según ha comentado su prima desde Motril en Antena 3, el ex presidente se encuentra desaparecido y "no coge el teléfono". Aún así, acabó deslizando su posible paradero: "Luis Rubiales está donde tiene que estar. Relajándose. Con sus hijas. Esto no hay cuerpo quien lo aguante", concluyó.