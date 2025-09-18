Luis Alberto Zamora, experto nutricionista, desmiente un mito importante sobre los huevos: "Aunque se pasen de fecha..."

Siempre ha existido un debate muy popular en todos los hogares de nuestro país que tiene que ver con si se deberían respetar o no las fechas de caducidad de los alimentos al pie de la letra.

Esto ha provocado, de forma colateral, que se armen mitos sobre ciertos ingredientes que se dan por sentado sin haberlos contrastado primero con información real.

Y, según el experto en nutrición conocido como Luis Alberto Zamora, uno de los alimentos que han sufrido esta situación no son otros que los huevos frescos.

La cosa es que en la última emisión del programa 'Y ahora Sonsoles', el nutricionista asegura que los huevos frescos pueden aguantar en la nevera mucho más tiempo del que la gente piensa normalmente.

"El huevo en la nevera aguanta entre 3 y 5 semanas, aunque haya pasado su fecha de caducidad", comentaba Luis Alberto Zamora para desmontar el mito más común sobre estos alimentos.

En este mismo sentido, el nutricionista recalca la importancia de guardarlos en un lugar que se encuentre fresco y seco con tal de potenciar la durabilidad de los huevos.

Por otro lado, también asegura que todos los alimentos de tu nevera pueden aguantar hasta 48 horas extra siempre y cuando no estemos hablando de platos preparados.

De esta manera, el nutricionista señala la importancia de sacarle el máximo partido posible a nuestros alimentos para evitar tirar más comida de la cuenta y, más importante aún, ahorrar dinero por el camino.