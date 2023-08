Lucía Sánchez responde a los rumores sobre su fichaje por 'Gran Hermano VIP 8'

La temporada televisiva está a punto de comenzar en Mediaset y la cadena está cerrando las últimas incorporaciones para sus programas En este sentido, faltan poco más de dos semanas para que Marta Flich se estrene como presentadora de la nueva edición de 'Gran Hermano VIP 8'

La temporada televisiva está a punto de comenzar en Mediaset y la cadena está cerrando las últimas incorporaciones para sus programas. En este sentido, faltan poco más de dos semanas para que Marta Flich se estrene como presentadora de la nueva edición de 'Gran Hermano VIP 8'.

Hasta el momento, se desconocen los participantes de la casa de Guadalix de la Sierra. Sin embargo, los rumores no dejan de aparecer en la prensa y algunos de sus protagonistas se han apresurado en confirmar o desmentir su participación, como Lucía Sánchez.

La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha realizado un directo en Instagram en el que sus seguidores han podido participar en una ronda de preguntas y respuestas. Ante los rumores de las últimas semanas, algunos de sus seguidores han querido saber si participará en la próxima edición de 'Gran Hermano VIP 8'.

Lucía Sánchez no ha dudado en responder y asegura que no participará en el reality de Telecinco. El motivo detrás de esta decisión parece estar la dedicación y cariño que piensa dedicar al cuidado de su hija, que todavía no ha cumplido su primer año.