Luana Alonso, nadadora de Paraguay, expulsada de la Villa por "crear un ambiente inadecuado"

Luana Alonso, representante de Paraguay en los Juegos Olímpicos de París, ha terminado su participación sin medalla. Fuera de la competición, el Comité Olímpico Paraguayo le ha solicitado a través de un comunicado que abandone la Villa Olímpica, de forma inmediata.

El motivo de esta resolución es que "su presencia está creando un ambiente inadecuado" para el resto de compañeros. Larissa Schaerer, jefa de misión del COP, envío un comunicado a la atleta a través del correo electrónico. En el mismo, "se le solicita de manera inmediata su retiro de la Villa de atletas del citado evento (...)".

Seguidamente, se le indica que "su presencia está creando un ambiente inadecuado en el seno del Team Paraguay. Le agradecemos que proceda conforme a lo que se le indica, ya que ha sido por su propia voluntad que no ha pernoctado en la Villa de Atletas", terminaba diciendo Schaerer.

La nadadora, tras quedar sexta en la Serie 1 de los 100 metros mariposa, anunciaba entre lágrimas su retirada: "Esta fue mi última carrera, ya me retiro de la natación", expresaba al quedar fuera de las semifinales. Esta decisión no fue del agrado del Comité Olímpico de Paraguay, que hizo referencia al rumor sobre la intención de Luana Alonso sobre representar a los Estados Unidos.

"Leí que quiere competir por Estados Unidos. Ahí no hay universalidad. Ella vino aquí como paraguaya, no por tiempo y marca. Tiene que entrenar mucho más porque para representar a EEUU tiene que hacer el tiempo y marca que no hizo", declaraba Camilo Pérez, presidente del COP.

Días más tarde, el mismo comité informó que Luana no había respetado algunas normas. "Retirarse de la villa no es un acto normal", afirmaba Pérez, insistiendo en que se trataba de un "importante acto de indisciplina". Según las imágenes publicadas en redes sociales, la atleta había abandonado la Villa Olímpica para visitar Disneyland.