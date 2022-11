Lotería de Navidad 2022: ¿Quién se lleva el premio del Gordo si no le toca a nadie?

Los 720 millones de euros irían directos a las arcas de Hacienda Nunca se ha dado esta posibilidad desde que comenzase el sorteo en 1812

Una pregunta que algunos nos hemos hecho en alguna ocasión acerca del Sorteo de la Lotería de Navidad es... ¿Qué ocurre si los 720 millones de euros que reparte el Gordo no se los lleva nadie? ¿Y si ese número, por casualidades de la vida, se ha quedado colgado en las administraciones y no se reparte? Desde la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado confirman que esta circunstancia no se ha dado en ninguna ocasión desde que el sorteo comenzase en 1812, pero existe una forma de actuar en caso de que se produjese por primera vez.

¿Por qué es muy raro que esto ocurra? Porque hay 180 series cada número, lo que significa que existen 1.800 décimos por cada número. Es decir, es muy poco probable que no se haya repartido un número que resulte ganador del Gordo. Pero en este caso tan extraño, los 720 millones de euros irían a parar a las arcas de Hacienda (¿Hacienda somos todos?).

Es decir, para el Estado, que el Gordo fuese a parar a las arcas de Hacienda es una muy buena opción para recuperar dinero. ¿Será 2022 el primer año en el que ocurra? ¿Nos quedaremos con un Sorteo en el que no se repartirá el Gordo?