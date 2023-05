Loreen, ganadora de Eurovisión 2023, podría ir juicio por presunto plagio de ‘Tattoo’

Muchos comparan 'Tattoo' con otros temas que se parece mucho Los responsables de Flying Free se estarían planteando demandar a la cantante sueca

Como bien sabéis ya, el pasado sábado tuvo lugar Eurovisión 2023, donde, cumpliendo con lo esperado, Loreen se llevó la victoria para Suecia en el festival de música europeo. A decir verdad, la victoria lograda con el tema 'Tattoo' es la segunda de la cantante en Eurovisión, ya que lo ganó también en 2012 con el exitazo 'Euphoria'. Ahora bien, la noticia durante estos días no es el éxito logrado por la sueca, sino las acusaciones que ha recibido por supuesto plagio, aunque esto tampoco es algo nuevo.

Esto viene ya de hace varios meses, puesto que muchos fans del festival europeo ya señalaron las similitudes entre 'Tattoo' y dos temas más que reconocidos, como son Flying Free y The Winner Takes it All. Tal es el parecido entre 'Tattoo' y, en este caso, Flying Free, que desde Pont Aeri, los creadores del cásico de finales de los 90, se están planteando la opción de tomar acciones legales contra Loreen. Si bien ellos mismos no se han pronunciado directamente sobre este asunto, desde 'El matí de Catalunya Ràdio informan que el dúo de productores, formado por Dj Ruboy (Rubén Moreno) y Dj Skudero (Xavi Escudero), se sentará a hablar con sus abogados para decidir si, finalmente, demandan a la cantante por presunto delito de propiedad intelectual o no.

¿Tattoo de Loreen (la ganadora de Eurovisión) es un plagio de Flying Free de Pont Aeri? Esto está siendo tan comentado estos días que ya hay un montón de vídeos comparando ambas canciones. pic.twitter.com/Fi8zaTl5rS — #PorQuéTT (@xqTTs) 15 de mayo de 2023

Más allá de esto, desde que se dio a conocer el tema de Loreen para Eurovisión 2023, han sido varios los usuarios de Twitter que han comparado la base de la canción Flying Free, llegando a la conclusión de que sí que coinciden los primeros acordes, al menos. Ahora bien, sus similitudes no son solo con el tema de Pont Aeri, sino con otros cuantos como con The Winner Takes it All de ABBA. Sobre este, algunos apuntan a que la melodía y el ritmo se parecen.

Is it just me that can hear a similarity between the winning song in #Eurovision23 and Abba's 'The Winner takes it all" ? pic.twitter.com/i83nDKfvPK — Fintan McCarthy (@MccarthyFintan) 14 de mayo de 2023

Asimismo, otros comentan que el estribillo se parece mucho, demasiado apuntan algunos, al tema V Plenu, canción ucraniana de Mika Newton que data de 2005. En cualquier caso, ni el cuarteto sueco ni la artista ucraniana se han pronunciado al respecto ni han desvelado si seguirán los pasos de los productores catalanes.

Esa es parecida, pero esta que me salió en tiktok es igualita pic.twitter.com/aXri27Dzk2 — Mia Skylar (@MiaSkylar) 15 de mayo de 2023

Por su parte, la artista sueca, durante una entrevista anterior a Eurovisión 2023 con la agencia EFE, afirmó que no había ninguna intención de copia ni similar: "Cuando llegó era solo una demo, pero era una melodía viva y cuando entramos en el estudio, lo hicimos sin ningún plan previsto. Solo una vez acabada nos señalaron las similitudes, pero entonces pensamos que si las cosas pasan es por algo".