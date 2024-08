Lolita Flores obliga al equipo de '¡De Viernes!' a hacer una aclaración sobre su contrato

La última emisión de '¡De Viernes!', ha estado protagonizada por la visita de Maite Galdeanoy Lolita Flores. La primera, hablando sobre su conflicto con su hija, Sofía Suescun, y su yerno, Kiko Jiménez. La segunda, repasando su carrera profesional y detallando algunas de las historias más destacadas de su familia.

El destino ha querido que la entrevista de Lolita haya coincidido con una de sus semanas más mediáticas. En los últimos días, el nombre de la cantante ha estado presente en los medios de comunicación. La hija de Lola Flores recibió la noticia de la muerte de Caritina Goyanes mientras estaba en directo en 'TardeAR'.

La noticia fue todo un choque en plató, debido a la íntima amistad que Lolita mantenía con su madre, Cari Lapique. La televisiva reaccionó de forma natural, angustiada, al conocer el desagradable suceso, un hecho que ha provocado las críticas hacia el formato de Telecinco, preocupando a sus espectadores.

En este aspecto, durante la conversación de '¡De Viernes!', Bea Archidona y Santi Acosta le preguntaron por cómo le había afectado la noticia. Ante la cuestión, Lolita cortó el tema para redirigir la entrevista: "Yo no he venido a hablar de esto porque es una tragedia muy parecida a la que me pasó a mí, y una se revuelve y una no entiende las cosas. Ha sido un palo muy grande, pero, para respetar a Cari, a ese marido y a esos dos hijos, me gustaría hablar de otras cosas, más alegres o tristes, pero que sean mías".

Después de la respuesta de la artista, Bea Archidona se vio obligada a aclarar ante la audiencia que el contrato que habían firmado con Lolita Flores se había producido antes del fallecimiento de Caritina Goyanes. De esta forma, la participación de la cantante estaba confirmada desde hace semanas, y no tenía obligación ni vinculación alguna con la desagradable noticia.