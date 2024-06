Lola Índigo pillada en Ibiza junto a este famoso futbolista: "Yo no me sentiría cómoda coincidiendo con él"

Son muchos los famosos que ya disfrutan de sus vacaciones de verano en algún sitio paradisiaco. En este caso, la agencia Gtres ha captado a Lola Índigo en compañía de uno de los futbolistas más polémicos de los últimos años.

Y es que la cantante se encuentra disfrutando de unos días de desconexión en Ibiza junto con otros famosos como Lola Lolita.

Pero lo que ha llamado la atención de los usuarios de internet ha sido la publicación de unas imágenes de Lola Índigo junto al futbolista del PSG, Achraf Hakimi. Y es que ambos comparten amigos en común.

La mayoría de las reacciones en redes sociales son de asombro y diversos internautas ya especulan con que ambos habrían comenzado una historia de amor. Pero lo cierto es que en la red social 'X' podemos encontrar comentarios de decepción con la cantante al recordar el pasado que acarrea Hakimi.

😳 La agencia Gtres ha captado a Lola Índigo en compañía de Achraf Hakimi, el exmarido de Hiba Abouk pic.twitter.com/JdapxvyYlE — Alba Medina (@Srtacotilleo) June 25, 2024

"Yo no me sentiría cómoda coincidiendo con él", "Dime que tomas muy malas decisiones sin decírmelo" o "Espero que no esté con este presunto m*ltratador e infi*l. Sería decepcionante", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la red social.

Espero que no esté con este presunto m*ltratador e infi*l. Sería decepcionante — Janire (@janimarlu) June 25, 2024

En marzo de 2023 Hakimi fue imputado por violación después de que una mujer de 24 años le acusara de una supuesta agresión sexual. Además, el futbolista protagonizó un divorcio tormentoso con la actriz Hiba Abouk.