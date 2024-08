“Me da mucha pena”, las declaraciones de Lola Índigo a quienes la critican por su físico

Desde la creación de las primeras redes sociales, siempre han sido un lugar en el que las apariencias tienen un peso enorme. Esto ha llevado a que muchos de los usuarios de estas plataformas tengan expectativas y exigencias desmesuradas para el físico de los demás, en especial cuando se trata de famosos. La víctima más reciente de estos comportamientos ha sido la artista Lola Índigo.

Y es que, recientemente no ha dejado de recibir una gran cantidad de críticas por su apariencia física, en forma de comentarios negativos y mensajes nocivos. Frente a esta situación, decidió contestar de manera tajante a través de su cuenta de Instagram: “Veo algunos comentarios sobre mi cuerpo en TikTok y me da mucha pena que la gente tenga tantos complejos como para decir estas cosas sobre los demás”.

Además, también ha querido mostrar que este tipo de comentarios no le afectan y que tiene muy claro lo que busca en su vida: “Me encanta poder comer lo que me da la gana, hacer el deporte que me gusta y ponerme la ropa que me hace sentir bien en el escenario, enseñando lo que me apetezca”. Finalmente, ha querido recalcar que está en una de sus mejores etapas, tanto a nivel físico como mental.

“Me encanta mi cuerpo, me encanta mi celulitis y cada día estoy más buena, o así lo pienso yo, que es lo que más me importa”, señalaba la artista, silenciando las críticas con su confianza y amor propio. “Lo siento mucho por la gente que tiene tantos complejos como para opinar sobre el cuerpo de los demás. De todo se sale. Estamos en 2024, es hora de que dejéis de pensar que todos los cuerpos que veis en televisión o sobre un escenario tienen que ser iguales”, concluía Índigo en sus publicaciones.