Lluvia de críticas a Ana Peleteiro por su opinión sobre las atletas trans: "Genéticamente son superiores a nosotras"

Muchos le han acusado de ser tránsfoba por sus declaraciones "Defenderé siempre y lucharé cada día por sus derechos, al igual que lo hago por los derechos de las mujeres CIS”, decía la atleta en su comunicado.

Esta semana ha sido un poco dura para la atleta gallega, y es que justamente se ha visto inmersa en una gran polémica después de copartir públicamente cuál es su opinión sobre la participación de las atletas transgénero en las competiciones profesionales femeninas. "Si has madurado como hombre, aunque bajes tus niveles de testosterona, tu densidad ósea y desarrollo muscular es diferente al de otras mujeres”, decía Ana Peleteiro en la entrevista que ha dado a 'Smoda'.

"En atletismo la mujer que más salta son 15 metros y pico y el hombre 18 metros y pico. Se deben abrir las puertas a las personas trans, pero en el deporte no profesional”, continuó explicando, dejando claro que ella considera que no es justo para las otras competidoras por los aspectos físicos con los que nacen las mujeres transgénero, aunque no quiere que se les impida participar en competiciones no profesionales.

Tras estas declaraciones, sus redes sociales se llenaron de personas que le insultaron sin parar, y por eso ha querido hacer un comunicado en Twitter en el que ha escrito lo siguiente: “Desde hace unos días llevo recibiendo un enorme acoso por las redes. Una cantidad innumerable de personas que me insultan, me desean la muerte, le desean el mal a mi familia e incluso mensaje de odio pidiéndoles a Dios que ojalá me parta una pierna o cualquier lesión grave que me aleje de las pistas”.

La atleta, quién ya se ha incorporado tras su parón del mundo del deporte para ser madre, ha querido recalcar en el mismo comunicado que sigue apoyando el colectivo tras a pesar de que algunos hayan podido malinterpretar sus declaraciones: “Adoro y respeto al 100% al colectivo LGTBI, tengo amigos e incluso familiares que pertenecen a él. Defenderé siempre y lucharé cada día por sus derechos, al igual que lo hago por los derechos de las mujeres CIS”, decía Peleteiro justo antes de volver a remarcar que aún así sigue manteniendo lo que dijo en la entrevista.

“En el caso del deporte, por supuesto que tengo que defender los derechos de las mujeres CIS. Eso no significa que odie a las mujeres trans o que no quiera que de alguna forma se regule su situación, pero por supuesto que nunca estará a favor de que para que eso ocurra, las mujeres tengamos que competir contra personas que genéticamente son superiores a nosotras.

Y esto no lo dice Ana Peleteiro, lo dice la Federación Internacional de Atletismo, que después de años de estudios concluyen que, por mucho que un hombre se baje los niveles de testosterona jamás será igual que una mujer”, aseguró la atleta para dar por finalizado su comunicado.