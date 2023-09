No tienes por qué llevar monedas para sacar el carrito de la compra del supermercado: Sigue este truco

Utilizar la llave de la casa para coger el carro de la compra en el súper, el truco (casi) infalible

¿No te ha pasado alguna vez que has ido a tu supermercado más cercano, has intentado sacar un carrito de la compra y se te ha olvidado el efectivo en casa? Esto es un verdadero problema, porque estos dispositivos requieren el uso de monedas en la mayoría de cadenas y si no llevas contigo alguna compatible, tendrás que coger una cesta o volver a casa a por dinero. Menos mal que hay un truco muy sencillo con el que poder sacar un carro utilizando para ello la llave de ut casa.

Asegúrate de que tienes tu llave de casa contigo antes de dirigirte al supermercado. Puedes usar cualquier llave que tenga un extremo plano o un pequeño resalte en el extremo, ya que necesitarás algo que quepa en el mecanismo de bloqueo del carrito. Una vez en el estacionamiento del supermercado, localiza un carrito de la compra que te gustaría usar. Observa el mango del carrito de cerca. Notarás un pequeño agujero o una ranura en el mecanismo de bloqueo. Es aquí donde insertarás tu llave en lugar de una moneda como harías siempre. Inserta la llave: Inserta el extremo plano o el resalte de tu llave en el agujero o la ranura del mecanismo de bloqueo. Asegúrate de empujarlo hasta el fondo de manera firme. Gira la llave: Con la llave en el mecanismo, gira suavemente. Escucharás un clic cuando el bloqueo se libere y el carrito quede desbloqueado. Retira la llave y ¡listo! Una vez que hayas liberado el carrito, retira tu llave del mecanismo y ya puedes empezar a hacer la compra cómodamente sin necesidad de monedas.

Los tiempos han cambiado y los carros de la compra se han quedado anclados al tener que utilizarse monedas de 0,50 céntimos o 1 euro para poder extraerlos. Sin embargo, existen trucos como este o como el de la moneda de plástico que puedes comprar en cualquier tienda de todo a 100.