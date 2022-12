¡Llevan a un perro disfrazado de Pikachu a un partido de la NBA!

Las cámaras de la televisión americana captaron un momento surrealista en la NBA La pasada madrugada vimos como un aficionado hizo un cosplay de Pikachu con su mascota

Las cámaras de la televisión americana captaron un momento surrealista en la NBA. Hay dueños que visten a sus perros, les ponen peinados divertidos... pero llegar hasta estos extremos la verdad es que se ha visto pocas veces.

La pasada madrugada vimos como un aficionado hizo un cosplay de Pikachu con su mascota. Pikachu, sí, el popular ratón eléctrico y cara más visible de la franquicia Pokémon durante décadas.

A fan brought a Pikachu dog to an NBA gamepic.twitter.com/IsPfMFSPTQ — Dexerto (@Dexerto) December 27, 2022

Teñido de amarillo con los mofletes rojos, este perro se ha convertido primero en un foco de miradas para toda la NBA y después en un meme viral de internet. La escena ocurrió durante el partido entre Miami Heat y Minesota Timberwolves.

Nosotros no nos aventuramos a decidir si nos gusta o no. Lo que está claro es que no es una inocentada aunque quizás el animal prefiriera que de verdad lo fuera.