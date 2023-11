No dejes la llave puesta al dormir: Este es el motivo

A pesar de que muchas personas piensan que esto proporciona seguridad el sistema tiene varios fallos

El hogar es el refugio donde nos sentimos más seguros, y muchos de nosotros buscamos reforzar la protección de nuestras casas de diversas maneras. Algunos recurren a sistemas de seguridad modernos con alarmas y cámaras, mientras que otros confían en medidas más tradicionales. Elementos como cerraduras, pestillos y cadenas añaden un nivel de seguridad.

Entre estas medidas, dejar la llave puesta en la cerradura al dormir es una práctica común, aparentemente destinada a dificultar la entrada de intrusos. No obstante, según Samuel Prieto del Instituto Superior de Seguridad Pública (Netpol), esta práctica no aporta una protección significativa y, en realidad, podría ser contraproducente. En muchos países europeos, las cerraduras de embrague simple, que permiten dejar la llave puesta por dentro, están prohibidas, ya que no proporcionan la seguridad que se imagina.

En cambio, los cerrajeros y expertos en seguridad no recomiendan esta práctica. Además, existen cerraduras más modernas y seguras que incluyen mecanismos para prevenir forzamientos, pero los delincuentes continúan encontrando formas de superar estos sistemas, como el uso de imanes o la técnica de "bumping".

En resumen, es importante reconsiderar la eficacia de ciertas prácticas tradicionales de seguridad en el hogar y buscar soluciones más modernas y eficientes para proteger nuestras viviendas. En última instancia, mantenerse al día con las últimas innovaciones en seguridad del hogar y seguir las recomendaciones de expertos puede ser la mejor manera de garantizar que tu espacio se mantenga seguro.