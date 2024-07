Llados en contra de quienes celebran el triunfo de España en la Eurocopa: "Son pobres, tienen panza..."

Amadeo Llados es un madrileño de 32 años que ha conseguido que miles de jóvenes se conviertan en sus fieles adeptos. En sus redes sociales como TikTok, acumula más de dos millones y medio de seguidores.

Llados da en sus redes sociales un supuesto discurso de superación, les anima a dejar los estudios, a hacer ejercicio a las 5 de la mañana y a abandonar a sus familiares y amigos para así, según él, poder lograr éxito en la vida.

El influencer tiene muchas frases virales como "eres un mileurista", "fucking cruasán" o "panza panza" y son muchos los jóvenes que las repiten día tras día. Además, ofrecer encuentros y asesorías con otras personas por las que cobra, a cada asistente, hasta 40.000 euros.

Una de las últimas polémicas de este influencer ha venido de la mano de la victoria de los chicos de la Selección española al ganar a Inglaterra y lograr hacerse con la Eurocopa de este año.

Y es que Llados subía a sus redes sociales un vídeo en el que llamaba "plebeyos" a todos los aficionados españoles que se echaban a la calle para celebrar el triunfo de la Selección.

”Ey bro, pero que celebra esta peña. Me acabo de enterar de que ha habido un partido de fútbol que ha ganado España. Me ha llegado uno y me ha dicho: ‘Eh, bro, enhorabuena’ y le digo: ‘¿Qué ha pasado? ‘España ha ganado’, me dijo, pero yo no sabía nada. Me la pela, yo sí que he ganado”, comenzó diciendo para después lanzar un comentario que ha enfurecido a las masas.

“He visto un vídeo de un alumno que pasaba con su McLaren por Andorra y estaban todos en la calle celebrando borrachos. Pero ¿qué celebra esta peña? Son pobres, tienen panza y ahora tienen menos dinero. Encima están celebrando que mañana se van a levantar con resaca y van a ir a su trabajo de mierda. ¿Cuándo te vas a enterar que tú no estás ganando? Solo han ganado esos jugadores, tú no. Ellos han ganado pasta, tú no. Lo mejor que te puede pasar es que tu equipo o país pierda todo durante años para que dejes de verlo y empieces a verte a ti”, añadió.