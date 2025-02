La lista con todos los ganadores de los Premios Grammy 2025

Los Premios Grammy 2025 se han celebrado en Los Ángeles durante la pasada madrugada del 2 de febrero. Este certamen reune a los mejores artistas del año en la industria musical, con una gran diversidad de géneros y registros. En la lista de nominados figuraban estrellas como Taylor Swift o Sabrina Carpenter.

El próximo protagonista de la Superbowl LIX, Kendrick Lamar, ha ganado los premios a mejor canción y mejor grabación por su tema 'Not Like Us'. Beyoncé ha conseguido el mejor álbum del Año (Cowboy Carter), mientras que Sabrina Carpenter se ha llevado la categoría de mejor álbum pop y Shakira la de mejor álbum pop latino. Por otro lado, ha destacado Chappel Roan como mejor artista nuevo.

Lista completa ganadores Premios Grammy 2025

Álbum del año

New Blue Sun, de André 3000.

Cowboy Carter, de Beyoncé (VENCEDORA).

Short n' Sweet, de Sabrina Carpenter.

Brat, de Charli XCX.

Djesse Vol. 4, de Jacob Collier.

Hit Me Hard and Soft, de Billie Eilish.

The Rise and Fall of a Midwest Princess, de Chappell Roan.

The Tortured Poets Department, de Taylor Swift.

Grabación del año

Now and Then, de The Beatles.

Texas Hold'Em, de Beyoncé.

Espresso, de Sabrina Carpenter.

360, de Charli XCX.

Birds of a Feather, de Billie Eilish.

Not Like Us, de Kendrick Lamar (VENCEDOR).

Good Luck, Babe!, de Chappell Roan.

Fortnight, de Taylor Swift y Post Malone.

Mejor álbum pop

Short n’ Sweet, de Sabrina Carpenter (VENCEDORA).

Hit me hard and soft, de Billie Eilish.

eternal sunshine, de Ariana Grande.

The Rise and Fall of a Midwest Princess, de Chappell Roan.

The tortured poets department, de Taylor Swift.

Mejor canción del año

A Bar Song (Tipsy), de Shaboozey.

Birds of a Feather, de Billie Eilish.

Die With a Smile, de Lady Gaga y Bruno Mars.

Fortnight, deTaylor Swift y Post Malone.

Good Luck, Babe!, de Chappell Roan.

Not Like Us, de Kendrick Lamar (VENCEDOR).

Please Please Please, de Sabrina Carpenter.

Texas Hold 'Em, de Beyoncé.

Mejor dúo o colaboración pop

Us, de Gracie Abrams y Taylor Swift.

Levii's Jeans, de Beyoncé y Post Malone.

Guess, de Charli xcx y Billie Eilish.

The boy is mine, Ariana Grande, Brandy y Monica.

Die with a smile, de Lady Gaga y Bruno Mars (VENCEDOR).

Mejor álbum pop latino

Funk Generation, de Anitta.

El Viaje, de Luis Fonsi.

GARCÍA, de Kany García.

Las mujeres ya no lloran, de Shakira (VENCEDORA).

Orquídeas, Kali Uchis.

Mejor álbum de Música Urbana

Nadie sabe lo que va a pasar mañana, de Bad Bunny.

Rayo, de J Balvin.

FERXXOCALIPSIS, de Feid.

Las letras ya no importan, de Residente (VENCEDOR)

Att., de Young Miko.

Mejor Álbum Rock o Alternativo Latino

Compita del Destino, de El David Aguilar.

Pa’ Tu Cuerpa, de Cimafunk.

Autopoiética, de Mon Laferte.

Grasa, de Nathy Peluso.

¿Quién trae las cornetas?, de Rawayana (VENCEDOR).

Mejor canción Rock

Beautiful People (Stay High), de Dan Auerbach, Patrick Carney, Beck Hansen & Daniel Nakamura, songwriters (The Black Keys).

Broken Man, de Annie Clark, songwriter (St. Vincent) (VENCEDOR)

Dark Matter, de Jeff Ament, Matt Cameron, Stone Gossard, Mike McCready, Eddie Vedder & Andrew Watt, songwriters (Pearl Jam).

Dilemma, de Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt & Tré Cool, songwriters (Green Day).

Gift Horse, de Jon Beavis, Mark Bowen, Adam Devonshire, Lee Kiernan & Joe Talbot, songwriters (IDLES).

Mejor actuación rock

Now and Then, de The Beatles (VENCEDOR).

Beautiful People (Stay High), de The Black Keys.

The American Dream Is Killing Me, de Green Day.

Gift Horse, de IDLES.

Dark Matter, de Pearl Jam.

Broken Man, de St. Vincent.

Mejor álbum de música mexicana

Diamantes, de Chiquis.

Boca Chueca, Vol. 1, de Carín León (VENCEDOR).

ÉXODO, de Peso Pluma.

De Lejitos, de Jessi Uribe.

Mejor Compositor del Año - no clásico

Jessi Alexander.

Amy Allen (VENCEDORA).

Edgar Barrera.

Jessie O Dillan.

Raye.

Mejor actuación Pop en solitario

Beyoncé - Bodyguard.

Billie Eilish - Birds of a Feather (Pájaros de una pluma).

Chappell Roan - ¡Buena Suerte, Nena!.

Charli XCX - Apple.

Sabrina Carpenter - Espresso (VENCEDORA).

Mejor Productor del Año - no clásico

Alissia.

Dernst '"D'Mile" Emile II.

Ian Fitchuk.

Mustard.

Daniel Nigro (VENCEDOR).

Mejor Actuación de Pop

Beyoncé - Bodyguard.

Sabrina Carpinter - Espresso (VENCEDORA).

Charli XCX - Apple.

Billie Eilish - Birds of a Feather.

Chappell Roan - Good Luck, babe.

Mejor Actuación de Pop en colaboración

US, de Gracie Abrams y Taylor Swift.

Levii's Jeans, de Beyoncé y Post Malone.

Guess, de Charli XCX y Billie Eilish.

The Boy is Mine, de Ariana Grande, Brandy y Monica.

Die With a Smile, de Lady Gaga y Bruno Mars (VENCEDORES).

Mejor Grabación de Dance Pop

Make you Mine, de Madison Beer.

Von Dutch, de Charli XCX (VENCEDOR).

L'Amour De Ma Vie [Over now extended edit], de Bilie Eilish.

Yes, and?, de Ariana Grande.

Got Me Started, de Troye Sivan.

Mejor Álbum de Rock

Happiness Bastards, de The Black Crowes.

Romance, de Fontaines D. C.

Saviors, de Green Day.

Tangk, de Idles.

Dark Matter, de Pearl Jam.

Hackney Diamonds, de The Rolling Stones (VENCEDOR).

No Name, de Jack White.

Mejor Actuación de Música Alternativa

Neon Pill, de Cage The Elephant.

Song of The Lake, de Nick Cave & The Bad Seeds.

Starburster, de Fontaines D.C.

Bye Bye, de Kim Gordon.

Flea, de St. Vincent (VENCEDORA).

Mejor artista revelación

Benson Boone.

Sabrina Carpenter.

Doechii.

Khraungbin.

Raye.

Chappell Roan (VENCEDORA).

Shaboozey.

Teddy Swims.

Mejor Actuación de R&B

Guidance, de Jhené Aiko.

Residuals, de Chris Brown.

Here We Go (Uh Oh), de Coco Jones.

Made For Me (Live on BET), de Muni Long (VENCEDOR).

Saturn, de SZA.

Mejor Álbum R&B

11:11 (Deluxe), de Chris Brown (VENCEDOR).

Vantablack, de Lalah Hathaway.

Revenge, de Muni Long.

Algorithm, de Lucky Daye.

Coming Home, de Usher.

Mejor álbum de R&B progresivo

So Glad to Know You, de Avery*Sunshine (VENCEDORA).

En Route, de Durand Bernarr.

Bando Stone and The New World, de Childish Gambino.

Crash, de Kehlani.

Why Lawd?, de NxWorries (Anderson .Paak & Knxwledge).

Mejor canción R&B

After Hours, de Diovanna Frazier, Alex Goldblatt, Kehlani Parrish, Khris Riddick-Tynes & Daniel Upchurch, songwriters (Kehlani).

Burning, de Ronald Banful & Temilade Openiyi, songwriters (Tems).

Here We Go (Uh Oh), de Sara Diamond, Sydney Floyd, Marisela Jackson, Courtney Jones, Carl McCormick & Kelvin Wooten, songwriters (Coco Jones).

Ruined Me, de Jeff Gitelman, Kareen Lomax, Priscilla Renea & Kevin Theodore, songwriters (Muni Long).

Saturn, de Rob Bisel, Cian Ducrot, Carter Lang, Solána Rowe, Jared Solomon & Scott Zhang, songwriters (SZA) (GANADORA)

Mejor disco RAP

Might Delete Later, de J. Cole.

The Auditorium, Vol. 1, de Common y Pete Rock.

Alligator Bites Never Heal, de Doechii (VENCEDORA).

The Death of Slim Shady (Coup De Grâce), de Eminem.

We Don’t Trust You, de Future y Metro Boomin.

Mejor Actuación de Rap Melódico

Kehlani, de Jordan Adetunji y Kehlani.

Spaghetti, de Beyoncé ft. Linda Martell y Shaboozey.

We Still don't trust you, de Future y Metro Boomin ft. The Weekend.

Big Mama, de Latto.

3:AM, de Rapsody y Erykah Badu (VENCEDORA).

Mejor actuación RAP

Enough (Miami), de Cardi B.

When the Sun Shines Again, de Common y Pete Rock feat. Posdnuos.

NISSAN ALTIMA, de Doechii.

Houdini, de Eminem.

Like That, de Future & Metro Boomin feat. Kendrick Lamar.

Yeah Glo!, de GloRilla.

Not Like Us, de Kendrick Lamar (VENCEDOR).

Mejor canción RAP

Asteroids, de Marlanna Evans, songwriter (Rapsody feat. Hit-Boy).

Carnival, de Jordan Carter, Raul Cubina, Grant Dickinson, Samuel Lindley, Nasir Pemberton, Dimitri Roger, Ty Dolla $ign, Kanye West & Mark Carl Stolinski Williams, songwriters (¥$ (Kanye West & Ty Dolla $Ign) feat. Rich the Kid & Playboi Carti).

Like That, de Kendrick Lamar Duckworth, Kobe “BbyKobe” Hood, Leland Wayne & Nayvadius Wilburn, songwriters (Future & Metro Boomin feat. Kendrick Lamar).

Not Like Us, de Kendrick Lamar, songwriter (Kendrick Lamar) (VENCEDOR).

Yeah Glo!, de Ronnie Jackson, Jaucquez Lowe, Timothy McKibbins, Kevin Andre Price, Julius Rivera III & Gloria Woods, songwriters (GloRilla).

Mejor Álbum de Teatro Musical

Hell's Kitchen (VENCEDOR).

Merrily We Roll Along.

The Notebook.

The Outsiders.

Suffs.

The Wiz.

Mejor Actuación de música Country

16 Carriages, de Beyoncé.

I Am Not Okay, de Jelly Roll.

The Architect, de Kacey Musgraves.

A Bar Song (Tipsy), de Shaboozey.

It Takes a Woman, de Chris Stapleton (VENCEDOR).

Mejor Álbum Country

Cowboy Carter, de Beyoncé (VENCEDORA).

F-1 Trillion, de Post Malone.

Deeper Well, de Kacey Musgraves.

Higher, de Chris Stapleton.

Whirlwind, de Lainey Wilson.

Mejor álbum dance/electrónica

Charli XCX - Brat (VENCEDORA).

Four Tet - Three.

Justice - Hyperdrama.

Kaytranada - Timeless.

Zedd - Telos.

Mejor grabación de música dance/electrónica

Disclosure - She's Gone, Dance On.

Four Tet - Loved.

Fred Again.. & Baby Keem - Leavemealone.

Justice & Tame Impala - Neverender (VENCEDOR).

Kaytranada Featuring Childish Gambino - Witchy.

Mejor álbum de góspel

CeCe Winans, por More Than This (VENCEDORA).

Karen Clark Sheard, por Still Karen.

Kirk Franklin, por Father’s Day.

Melvin Crispell III, por Covered Vol. 1.

Ricky Dillard, por Choirmaster II (Live).

Mejor actuación de Dúo Country

Cowboys Cry Too, de Kelsea Ballerini and Noah Kahan.

II Most Wanted, de Beyoncé and Miley Cyrus (VENCEDORA).

Break Mine, de Brothers Osborne.

Bigger Houses, de Dan + Shay.

I Had Some Help, de Post Malone and Morgan Wallen.

Mejor álbum tropical latino

MUEVENSE, de Marc Anthony.

Bailar, de Sheila E.

Radio Güira, de Juan Luis Guerra 4.40

Alma, Corazón y Salsa (Live at Gran Teatro Nacional), de Tony Succar, Mimy Succar (VENCEDOR).

Vacilón Santiaguero, Kiki Valera.

Mejor álbum alternativo

Wild God, de Nick Cave y The Bad Seeds.

Charm, de Clairo.

The Collective, de Kim Gordon.

What Now, de Brittany Howard.

All Born Screaming, de St. Vincent (VENCEDOR).

Mejor actuación alternativa

Neon Pill, de Cage the Elephant.

Song of the Lake, de Nick Cave & The Bad Seeds.

Starburster, de Fontaines D.C.

BYE BYE, de Kim Gordon.

Flea, de St. Vincent (VENCEDORA).

Mejor álbum de música cristiana

Heart of a Human, DOE (VENCEDOR).

When Wind Meets Fire, Elevation Worship.

Child of God, Forrest Frank.

Coat of Many Colors, Brandon Lake.

The Maverick Way Complete, Maverick City Music, Naomi Raine & Chandler Moore.

Mejor actuación de R&B Traicional

Wet, de Marsha Ambrosius.

Can I Have This Groove, de Kenyon Dixon.

No Lie, de Lalah Hathaway feat. Michael McDonald.

Make Me Forget, de Muni Long.

That’s You, de Lucky Daye (VENCEDOR).

Mejor vídeo musical

Tailor Swif, de A$AP Rocky Vania Heymann & Gal Muggia, video directors; Natan Schottenfels, video producer.

360, de Charli xcx Aidan Zamiri, video director; Jami Arceo & Evan Thicke, video producers.

Houdini, de Eminem Rich Lee, video director; Kathy Angstadt, Lisa Arianna & Justin Diener, video producers.

Not Like Us, de Kendrick Lamar Dave Free & Kendrick Lamar, video directors; Jack Begert, Cornell Brown, Sam Canter, Jared Heinke, Jamie Rabineau & Anthony Saleh, video producers (VENCEDOR).

Mejor película musical

American Symphony, Jon Batiste Matthew Heineman, video director; Lauren Domino, Matthew Heineman & Joedan Okun, video producers (VENCEDOR).

June (June Carter Cash) Kristen Vaurio, video director; Dan Goodman, Brian Hunt, Josh Matas, Sarah Olson, Jason Owen, Mary Robertson & Kristen Vaurio, video producers.

Kings From Queens, Run-DMC Kirk Fraser, video director; William H. Masterson III, video producer.

Stevie Van Zandt: Disciple, Steven Van Zandt Bill Teck, video director; Robert Cotto, David Fisher & Bill Teck, video producers.

The Greatest Night in Pop (Various Artists) Bao Nguyen, video director; Bruce Eskowitz, George Hencken, Larry Klein, Julia Nottingham, Lionel Richie & Harriet Sternberg, video producers.

Mejor package

The Avett Brothers, Scott Avett, Jonny Black & Giorgia Sage, art directors (The Avett Brothers).

Baker Hotel, Sarah Dodds & Shauna Dodds, art directors (William Clark Green).

BRAT, Charli XCX, Brent David Freaney & Imogene Strauss, art directors (Charli xcx) (VENCEDOR).

F-1 Trillion, Archie Lee Coates IV, Jeffrey Franklin, Bobby Greenleaf, Blossom Liu, Kylie McMahon, Ana Cecilia Thompson Motta & Austin Post, art directors (Post Malone).

Hounds of Love The Baskerville Edition, Kate Bush & Albert McIntosh, art directors (Kate Bush).

Jug Band Millionaire, Andrew Wong & Julie Yeh, art directors (The Muddy Basin Ramblers).

Pregnancy, Breakdown, and Disease, Lee Pei-Tzu, art director (iWhoiWhoo).

Mejor actuación global

Raat Ki Rani, de Arooj Aftab.

A Rock Somewhere, de Jacob Collier feat. Anoushka Shankar & Varijashree Venugopal.

Rise, de Rocky Dawuni.

Bemba Colorá, de Sheila E. feat. Gloria Estefan & Mimy Succar (VENCEDOR).

Sunlight to My Soul, de Angélique Kidjo Featuring Soweto Gospel Choir.

Kashira, de Masa Takumi feat. Ron Korb, Noshir Mody & Dale Edward Chung.

Mejor álbum global

Alkebulan II, de Matt B feat. Royal Philharmonic Orchestra (VENCEDOR).

Paisajes, de Ciro Hurtado.

Heis, de Rema.

Historias De Un Flamenco, de Antonio Rey.

Born in the Wild, de Tems.

Mejor actuación música africana

Tomorrow, Yemi Alade.

MMS, Asake & Wizkid.

Sensational, de Chris Brown feat. Davido & Lojay.

Higher, de Burna Boy.

Love Me JeJe, de Tems (VENCEDOR).

Mejor canción Country solista

Beyoncé, por 16 Carriages.

Jelly Roll, por I Am Not Okay.

Kacey Musgraves, por The Architect.

Shaboozey, por A Bar Song (Tipsy).

Chris Stapleton, por It Takes a Woman (VENCEDOR).

Mejor canción country

Kacey Musgraves, por The Architect (VENCEDOR).

Shaboozey, por A Bar Song (Tipsy).

Jelly Roll, por I Am Not Okay.

Post Malone featuring Morgan Wallen, por I Had Some Help.

Beyoncé, por Texas Hold ’Em.

Mejor canción escrita para una producción audiovisual