Leticia Sabater se pronuncia sobre la polémica de Aitana

Aitana Ocaña estrenaba hace unos días la gira de conciertos de su nuevo disco. La artista catalana ha sido polémica recientemente por uno de los bailes que realiza durante el espectáculo. La exconcursante de 'Operación Triunfo' sorprendió a sus seguidores con una coreografía "atrevida" que para alguno, era demasiado provocativa para parte de su público.

El debate ha sido tendencia en redes sociales y ha ocupado la portada de medios de comunicación. De hecho, la conversación ha sido tan ocupada por este tema que algunas celebridades han querido expresar su opinión sobre el asunto.

En este sentido, Leticia Sabater ha compartido en su Twitter un mensaje de apoyo en defensa de Aitana: "Todo mi apoyo a Aitana. Una tía muy valiente que está recibiendo unas críticas lamentables que no merece. ¿Pornografía? ¿Estamos locos? Cariño, te entiendo tan tan bien". La cantante y expresentadora sabe lo que es estar en el "ojo del huracán" de la opinión pública.

"Yo misma he vivido lo mismo que tú cuando pasé de ser la reina de los niños a dejar a todos en shock con Mr. Policeman", agregaba Sabater, viéndose reflejada en Aitana. "Lo hice yo, lo han hecho Britney, Miley y ahora tú, Aitana. Que no se nos olvide, los padres son los responsables de lo que deben ver sus hijos, no tú. Un consejo, que de esto sé mucho, que te la suden los haters. Un besazo, que eres la puta ama", zanjaba Sabater en su comunicado.