Lesión antes de la Velada del año 3: Misho preocupa a sus seguidores

El creador de contenido asegura que sus entrentamientos han sido muy intensos Por el momento, no confirma si su lesión le impide estar en la Velada del año 3

La Velada del año 3 está a la vuelta de la esquina: en poco más de un mes, el evento más esperado del año se celebrará en el Civitas Metropolitano de Madrid, reuniendo a algunos de los rostros más conocidos del mundo del streaming (y externo a él). Pero la presencia de Misho como uno de los combatientes de este especial de boxeo podría estar en peligro: el propio creador de contenido ha confirmado que ha sufrido una lesión mientras entrenaba para la cita.

"Me he lesionado una parte corporal, no es el p***, es lo que hay. El ojo lo tengo morado porque me han pegado, igual que la nariz, que la tengo hinchada. El volumen de trabajo es tan jodidamente algo que claro... No quiero dar detalles", asegura el búlgaro, residente en Madrid, sobre la lesión que mantiene en vilo a todos sus seguidores.

Misho añade que durante las últimas semanas se ha entrenado a conciencia para combatir con éxito en La Velada del año 3, pero precisamente estos entrenamientos son los que han terminado con su rostro completamente desfigurado.

Aún queda mucho tiempo para que Misho se recupere y pueda retomar la actividad física para llegar a La Velada del año 3 con fuerzas. Probablemente, este pequeño percance físico no le aleje de la participación del esperado evento deportivo que se celebrará el próximo sábado 1 de julio de 2023.