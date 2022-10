La lección que ha dado este tuitero con su gesto de buena voluntad: "Hay que cuidar a los demás"

El protagonista dijo a una mujer que pedía dinero que la invitaba a comer "Le dije que no tenía efectivo"

"Ayer estaba comiendo en una terraza de una céntrica calle de Madrid, y se acercó a mi mesa una mujer de mediana edad que me pidió dinero. Le dije que no tenía efectivo, pero si era para comer, estaba invitada a lo que quisiese", ha escrito un hombre llamado Ángel Sánchez Vázquez en un hilo de Twitter que se ha hecho viral en muy poco tiempo. Este es el comienzo de una historia con el que este tuitero nos ha dado una gran lección.

Lo cierto es que Ángel se esperaba una respuesta negativa, pero "fue todo lo contrario. Se le dibujó una sonrisa y me dijo si podía pedir comida para llevar a su hijo. Así lo hicimos". El restaurante le pidió que entrase al interior para tomarse algo mientras esperaba la comida, y antes de marcharse, volvió a darle las gracias a su héroe particular.

