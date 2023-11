Laura Escanes habla por primera vez sobre su ruptura con Álvaro Luna gracias a Pablo Motos

Pablo Motos ha hablado sobre el destino, calando en los espectadores y haciéndose viral en redes sociales Laura Escanes ha publicado el discurso del comunicador en su Instagram

Los monólogos por parte de los presentadores en los programas de entretenimiento sirven para reflexionar sobre un tema en concreto. Durante la última emisión del programa, Pablo Motos ha hablado sobre el destino, calando en los espectadores y haciéndose viral en redes sociales.

Una de las espectadoras que ha querido compartir la reflexión del presentador ha sido Laura Escanes, que ha publicado el discurso del comunicador en su Instagram. Unas palabras que han podido tocar de lleno a la influencer, ahora que atraviesa la ruptura de su relación con Álvaro de Luna.

"Las cosas suceden cuando tienen que suceder. Ni antes, ni después, ni cuando nos apetece, ni cuando lo deseamos. Suceden cuando de verdad las necesitas y estás preparado para recibirlas. No sé si existe el destino, pero sé que si ese día no hubiese ido a aquel sitio y hubiese conocido a esa persona que me dio la oportunidad, seguramente no estaría aquí. Pasó cuando tenía que pasar, cuando yo estaba preparado para ser yo", decía Pablo Motos.

Un discurso que a juzgar por la reacción de Laura Escanes, han llegado en el momento oportuno para la modelo. De hecho, la también presentadora ha destacado una de las frases por encima del resto. "Las cosas suceden cuando tienen que suceder", escribía en su publicación junto al vídeo compartido.