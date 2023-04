Laura Escanes se enfada con 'Sálvame' después de que compartieran fotos de su ropa interior

La influencer no ha dudado en mostrar su enfado a través de redes sociales "Empezando por lo asqueroso que me parece que haya un fotógrafo esperando a que me caiga o me agache para hacer una foto de mi culo y de mis bragas", afirma

Según parece, en el programa de 'Sálvame' emitido en el día de ayer, se compartieron unas imágenes muy cuestionables que han hecho enfadar a la protagonista de esas fotografías. Concretamente, hablamos de Laura Escanes, la influencer no ha dudo en criticar que el programa de Telecinco decidiera compartir esas capturas, en las que se podía ver el trasero de la joven y su ropa interior.

Evidentemente, esto ha generado muchas reacciones, pero la que más llama la atención es la de Laura, que no ha titubeado a la hora de cargar contra 'Sálvame' en sus redes sociales, donde también ha recibido muchos apoyos por la situación. "Señores directores de 'Sálvame', presentadores y colaboradores. Tengo algo que decir con mucha tristeza e impotencia", escribió en una story de Instagram.

"Empezando por lo asqueroso que me parece que haya un fotógrafo esperando a que me caiga o me agache para hacer una foto de mi culo y de mis bragas. Y siguiendo por lo repugnante que es que, posteriormente haya unos hombres decidiendo cuál es el contenido que se va a emitir esta tarde y crean que es una idea publicar estas fotos. ¿Con qué intención?", indica la joven influencer en esa misma historia dejando muy claro que le parece deleznable el como se ha realizado todo esto.

No es para menos el enfado de Laura Escanes, ya que esto se podría considerar como una violación de su intimidad, y más si tenemos en cuenta que en ellas podemos ver la ropa interior de la joven. Sin duda alguna, son unas capturas de muy mal gusto, y más el hecho de haberlo compartido con toda la audiencia, algo que no les deja en muy buen lugar. "Poco más que comentar. Dais asco. Y luego vas de feministas. 2023 y que sigan pasando estas cosas es algo alucinante", sentenció, dejando muy claro que estaba muy en desacuerdo con el proceder de la cadena.



A estos comentarios no han tardado en unirse centenares de personas que han criticado la forma de proceder de 'Sálvame', considerando que la emisión de esas imágenes ha sobrepasado lo permisible.