Laura Escanes hace una íntima confesión sobre sus relaciones sexuales que salpica directamente a Risto: ya es trending topic

La influencer ha hablado sobre sus relaciones con Álvaro de Luna Laura ha pedido a sus seguidores que no le manden el vídeo a su madre. "Me da vergüenza, no hace falta".

Al principio les costó reconocer su relación, pero ahora todo va viento en popa para Laura Escanes y Álvaro de Luna que están en uno de los mejores momentos de su relación. Además de dedicarse bonitas palabras en redes sociales, también gritan a los cuatro vientos todo lo que se hacen sentir.

Y es que cada vez que Laura Escanes habla, tiembla la tierra. Las declaraciones de la influencer sobre su vida sexual no han tardado en revolucionar las redes. Ante la pregunta de el tiktoker @nyxellapp que le retaba a contar algo que no supiese su madre, Laura Escanes lo tuvo claro y respondió sin tapujos: "Mi madre no sabe que estoy teniendo el mejor sexo de mi vida".

Unas declaraciones que ya han incendiado las redes, Laura entre risas, ha pedido a sus seguidores que no le manden el vídeo a su madre: "Me da vergüenza, no hace falta que se lo enviéis". Pero la atención no ha estado centrada en la familia de la joven, si no en su expareja, porque sus palabras han salpicado directamente a Risto Mejide convirtiéndole en trending topic.

Para las redes esto ha sido "un dardo a su expareja", no es la primera vez que una acción de Laura Escanes, hace subir el pan y se considera una "provocación" para el presentador.

"Las lágrimas de Risto llegan hasta mi casa", "¿Os imagináis si esto lo dice Risto?" o "Qué ataque más gratuito", han sido algunas de las reacciones de los usuarios.

Viendo la agitación que han causado sus palabras, Laura enfadada no ha tardado en responder: "¿Podéis parar de relacionar cada cosa que digo con pullitas o zascas? A ver si no voy a poder hablar de nada porque todo se tiene que relacionar con querer hacer ver que hay mal rollo… es agotador… ¿Que nos queréis calladitas, que estamos más guapas, ¿no? En fin", ha escrito, muy molesta, en Twitter.

¿Podéis parar de relacionar cada cosa que digo con pullitas o zascas? A ver si no voy a poder hablar de nada porque TODO se tiene que relacionar con querer hacer ver que hay mal rollo… es agotador… ¿qué nos queréis calladitas que estamos más guapas, no? En fin — Laura Escanes (@LauraEscanes) May 3, 2023