Lara Dibildos junto a Escassi antes de la detención de su ex

La Policía Nacional detuvo este viernes a Conde Pumpido Varela, después de que fuera denunciado por presunta agresión sexual Horas antes de la detención de su ex, Dibildos participó en 'MasterChef Celebrity' para apoyar a su expareja y padre de su hijo

El juzgado de Instrucción número 55 de Madrid ha puesto en libertad al hijo del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido Varela, y a otros dos varones, sin medidas cautelares, que fueron puestos a disposición judicial por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, por un presunto delito de agresión sexual.

La Policía Nacional detuvo este viernes a Conde Pumpido Varela, después de que fuera denunciado por presunta agresión sexual. La víctima solicitó una orden de alejamiento y por su parte, la Fiscalía había pedido orden de alejamiento por un presunto delito de agresión sexual. Por otro lado, no se había solicitado prisión, puesto que la víctima no presentaba lesiones.

Durante el pasado mes de septiembre, Lara Dibildos explicaba a Sonsoles Ónega lo ilusionada que estaba por su relación con Cándido Conde-Pumpido Varela, con quién había empezado a salir en marzo. Sin embargo, el pasado martes confirmó a Jaime Cantizano su ruptura con el abogado. En declaraciones de la socialité a 'Vanitatis', la decisión fue tomada de "mutuo acuerdo" y aclaró que entre ambos "no hay malos rollos, no hay terceras personas, ni nada malo".

Horas antes de la detención de su ex, Dibildos participó en 'MasterChef Celebrity' para apoyar a su expareja y padre de su hijo, Álvaro Muñoz Escassi: "Por nuestro hijo y por mí no solo tienes que llegar a la final. Tienes que ganar", le deseaba. Por otro lado, recordaba su relación con el jinete: "Fuimos pareja hace 18 años. Teníamos treinta y pocos. Él estaba en lo más alto de golfo, muy descentrado y despistado. No hacía ni un huevo frito. Le veo ahora, tan centrado, completamente diferente. A buenas horas, mangas verdes. Ya me hubiera gustado a mí pillarlo así".