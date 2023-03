Kun Agüero se mete con Casillas en 'La Resistencia': "Es malísimo"

El presidente de Kunisports acudió a 'La Resistencia' y ha sorprendido con sus respuestas Agüero habla sobre su proplema cardíaco y porque no pudo jugar el mundial

A muy pocos días de la Final Four de la Kings League el Kun Agüero, presidente de Kunisports, ha acudido a 'La Resistencia'. El exfutbolista se ha pronunciado sobre uno de los porteros más famosos, Iker Casillas, y ha sorprendido con sus respuestas a las clásicas preguntas del programa.

A el Kun Agüero la pasión por el fútbol le viene desde pequeño, cuando era un adolescente de 14 años se escapaba de sus padres para jugar partidos con sus amigos. Con humor bromeaba de su debut en la liga argentina y afirmó que le llevó a hacer grandes sacrificios dignos de famosos: como cambiarse el e-mail.

Entre risas, el exjugador del Manchester City habló sobre la Final Four, la Kings League liderada por Gerard Piqué, y la situación de su equipo.

Fue oír el nombré de Piqué y Broncano no pudo resistirse a soltar la última propuesta que ha recibido por parte del jugador:

"Me propuso Gerard ir al Camp Nou a tirar un penalti para un equipo, no sé para cuál. No puedo ir porque tengo una cosa. Me da pena porque yo no fallo nunca un penalti, meto todos. 100% de aciertos" decía el presentador en tono jocoso.

Las paradas y los penaltis, le recordaron al Kun, a un jugador al que últimamente está siguiendo mucho, también compañero en la Kings League, pero que no está siendo viral precisamente por eso:

"Es malísimo. Creo que la gente lo ve por eso, porque es malo y la gente se ríe". Con estas palabras, Agüero provocó las carcajadas del público. El exportero del Real Madrid Casillas, se ha vuelto tik toker y parece que no tiene mucho éxito entre sus compañeros. "En TikTok es muy malo, pero me hizo muchas paradas importantes", añadía el Kun.

Ante tales declaraciones Broncano se aguantaba las carcajadas, ya que, no es la primera vez que el presentador también comenta los vídeos de Casillas.

Futuras generaciones entenderán y apreciarán el TikTok de Casillas. Nosotros no estamos preparados.



@aguerosergiokun pic.twitter.com/rEYB6QKnt8 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 22, 2023

En el momento más esperado por todos: las preguntas clásicas sobre sexo y dinero, Agüero no dejó a nadie indiferente.

Respecto al dinero: "No llevo bien la cuenta. Bastante, bastante mucho, que la gente saque sus conclusiones", ha contestado el presidente de Kunisports. Y en el sexo... con una sonrisa pícara el 'Kun' afirmaba que "bastantes" veces en el último mes. Parece que la vida del jugador pasa por un buen momento: salud, dinero y amor.