Komanche revela cuánto tiempo estará Auronplay sin stremear

Komanche anuncia la salida de Auron de los Squid Games 2 El también creador de los Squid Games estaría fuera de Twitch varios meses

Auronplay se ha metido en un lío muy grande y está siendo cancelado en masa por muchos de sus suscriptores. Son cientos las personas que acusan al streamer y a su novia, Biyín, de presunto acoso y escribir tweets neonazis años atrás, algo que ha obligado a Auronplay a abandonar su profesión de forma temporal, y sin fecha de regreso.

Pocas horas después de este anuncio, se confirma que Auron no estará en los Squid Craft Games, la segunda edición de la miniserie que creó junto a Komanche y ElRubius. Y ha sido Komanche el encargado de revelar esta importante novedad: lastimosamente, Auron ha decidido salirse de los Squid Games 2. Está teniendo problemas ahora y no podrá prender streams en unos meses. Me ha pedido que les dé la noticia".

Komanche añade que Auronplay tampoco estará en el evento de presentación. Eso sí, prefiere no opinar de los problemas que rodean a la figura del streamer: "sí sabemos que no está pasando por un buen momento y quiere darse un tiempo para él y solucionar todo". ¿Cuándo regresará el catalán a Twitch? Si bien no se ha dado una fecha exacta, se habla de que Auron estaría fuera del streaming al menos un par de meses.