Kit Harington se sincera sobre su depresión y adicción al alcohol tras terminar 'Juego de tronos'

'Juego de tronos' fue una de las series más exitosas de la historia de la televisión. La producción contaba con el consenso de crítica y espectadores, disfrutando de una gran popularidad internacional. La obra está basada en las novelas de George R.R. Martin, y el reparto que dio vida a sus personajes se convirtió en uno de los más famosos de la industria.

Los intérpretes que trabajaban en la serie se hicieron mundialmente conocidos, era imposible que hicieran su día a día sin que nadie les reconociera. La fama es un arma de doble filo, y si bien trae consigo muchos beneficios, la presión puede ser difícil de gestionar. Algo similar le acabó sucediendo a Kit Harington, tal y como ha revelado él mismo en una entrevista para 'GQ Hype'.

Harington encarnaba el papel de Jon Nieve, uno de los protagonistas principales. El actor británico ha revelado que sufrió depresión, tentativas suicidas y alcoholismo. "Antes de dejar de beber, me miraba al espejo y me llamaba 'cabrón'. Me odiaba. Me despreciaba literalmente y no me sentía orgulloso de nada de lo que había hecho. No era capaz de sentir orgullo", comenzaba explicando.

La situación le empujó a sufrir problemas de salud mental, hasta que terminó ingresando en un centro de rehabilitación en Connecticut en 2019, poco antes del final de la serie. En el centro especializado, Harington se sometió a tratamiento psicológico, llevando a cabo terapia cognitiva conductual. Después de mucho trabajo, el intérprete se se siente orgulloso de sí mismo.

"El hecho de estar orgulloso por haber dejado de beber es en sí mismo una señal de que soy una persona totalmente diferente. Y ahora, cada set que piso, cualquier trabajo que hago, me enorgullece, porque sé que me dejo la piel en ello. Y antes tenía ese enorme mono en mi espalda, sentía que me pesaba. Así que sí, lo de sentirme orgulloso de mí mismo es algo relativamente nuevo para mí", argumentaba con emoción.

No obstante, Harington es consciente de que el peligro no ha terminado: "Puede que tenga una recaída masiva, desordenada y caótica, y espero que eso no suceda, pero creo que me protejo al hablar de ellos", terminaba diciendo.