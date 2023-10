Kim Kardashian posible jurado de un caso de asesinato en Estados Unidos

La empresaria fue vista en los juzgados de Van Nuys Kim se encuentra en plena emisión de la cuarta temporada de 'The Kardashians'

Cuando la ley llama a tu puerta, da lo mismo si eres anónimo o una de las famosas más conocidas del mundo. En plena emisión de la cuarta temporada de su reality show 'The Kardashians' en Disney +, Kim ha recibido la citación de acudir al juzgado pero no por los motivos que esperaba.

Mientras el documental está en emisión Kim continúa con sus estudios para convertirse en abogada, pero la empresaria ha acudido a los tribunales no en calidad de abogada ni para denunciar, sino como posible candidata para un jurado en caso de asesinato.

Según ha informado 'TMZ', la fundadora de 'Skims' se trasladó a los juzgados de Van Nuys, para ver si podía formar parte de un jurado en un caso en el que dos hombres habían acabado con la vida de otro.

Uno de los investigadores del portal de noticias estaba en el juzgado cuando vio a Kim acompañada de uno de sus guardaespaldas. Espero su puesto como todos los demás, esperando su turno y entro cuando le tocó ser interrogada.

Según cuentan, la empresaria pasó el rato comiendo aperitivos y charlando con los otros candidatos, sin llamar la atención en ningún momento. Vestida con unos pantalones de piel negros y una camiseta blanca, fue vista saliendo de los juzgados el último día, el jueves, tras ser rechazada su candidatura, pues los abogados responsables de caso llegaron a un acuerdo.

Como no podía ser de otra manera, además de su guardaespaldas, la empresaria acudió acompañada de un grupo de cámaras y técnicos parte de su equipo de The Kardashians, que no se perdieron ni un solo detalle de sus entradas y salidas.

La empresaria lleva años involucrada en proyectos dedicados a la reforma penal en Estados Unidos

Desde hace unos años, Kim se mantiene muy involucarada en temas relocuionados con los movimientos sociales y políticos, sobre todo con al reforma penal de Estados Unidos.

Se interesó en el derecho gracias a su padre, el abogado Robert Kardashian, la empresaria lleva varios meses visitando diversas prisiones, donde se ha entrevistado con reos a los que ha ayudado en sus casos.