Kiko Riviera detiene su gira para operarse de urgencia: "Estoy jodidísimo"

El estado de salud de Kiko Rivera preocupa a sus seguidores, que han visto como el artista ha tenido que detener su gira de conciertos para operarse de urgencia de una lesión en la rodilla. "Hoy con todo el dolor de mi corazón no voy a poder estar en la sala Pelícano con vosotros. Mi salud no me lo permite", comenzaba diciendo en sus redes sociales.

El hijo de Isabel Pantoja aseguraba estar "jodidísimo con la rodilla".. Por otro lado, en su comunicado aclara que todavía está "a la espera de confirmación de día".

Hasta entonces, el televisivo deberá esperar con "reposo y paciencia". Terminaba su publicación agradeciendo la comprensión de sus seguidores, y despidiéndose hasta pronto: "Muy pronto estoy de vuelta. Gracias. Os quiero". En cuanto a los responsables de la sala de conciertos de A Coruña, también se han encargado de publicar un mensaje de Kiko en sus redes sociales.

"Esta noche no voy a poder estar con vosotros. Probablemente, me tengan que operar", informaba. "Tenía muchas ganas de estar con vosotros, de disfrutar de la noche gallega... Será en otra ocasión. Perdonadme", seguía disculpándose. A través de otra historia en Instagram, volvía a mandar un mensaje: "Yo hoy debería estar en A Coruña. Hoy era un día grande. Maldita rodilla. Tenemos una cita pendiente".