Kiko Matamoros pide perdón a Terelu Campos debido a su publicación en redes sociales

Recientemente, Terelu Campos ha sorprendido a todos sus seguidores con unas fotos en bañador en la portada de la revista ‘Lecturas’. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención han sido sus declaraciones, ya que ha cargado sin miramientos contra sus antiguos compañeros de Telecinco. En su entrevista señalaba que no le parecía bien lo que estaban haciendo, aprovechándose de su hija para llegar a ella.

"Me parece muy cutre, muy cruel y muy perversos. Están utilizando a mi hija para hacerme daño. Yo no te quiero hoy y mañana te quiero cuarto y mitad. Si me dicen esas cosas, entonces que no digan que me quieren. No voy mendigando cariño, tengo magníficos amigos", afirmaba Campos, cargando directamente contra sus excompañeros para defender a su hija.

Frente a esta publicación y sus afirmaciones, Kiko Matamoros se ha lanzado a Twitter con tal de contestar a las declaraciones de la siguiente manera: "Vamos, Fiona, arriba el ánimo y tómate algo en la playa de mi parte. ¿Más cutre que el producto que estáis vendiendo desde Campos SA? ¿Más perverso que el manoseo permanente del fallecimiento de tu madre? ¿Más falso y casposo que el relato del embarazo de tu hija 'anónima'?".

Dicho esto, poco después de su contundente respuesta, Matamoros decidía pedir perdón por sus palabras: "Quiero pedir perdón a Teresa Lourdes Borrego Campos por mi anterior publicación. A la vista de la fotografía de la portada, se trata clarísimamente de una impostora, con un inquietante parecido a la querida Karina que nos representó en Eurovisión en 1971".