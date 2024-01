Kiko Matamoros estalla contra Telecinco: "No tiene mucho sentido el papel de Ana Rosa"

Mediaset tomó una drástica decisión al cancelar 'Sálvame' después de catorce años de emisión en Telecinco. Durante esta época, los rostros visibles de la cadena eran los colaboradores del programa. Belén Esteban, Kiko Hernández, Lydia Lozano y Kiko Matamoros pasaron de ser la referencia a estar fuera de la parrilla de forma fulminante.

En este contexto, Kiko Matamoros ha hablado sobre todo ello en una entrevista para el portal 'Jot Down'. "En Telecinco, no sé por qué exactamente, pero algunos nos hemos convertido en personas non gratas", explicaba el colaborador. "Creo que se han equivocado con 'Sálvame' porque han perdido mucha audiencia, aunque dicen que tienen muy buenos resultados económicos. Yo me alegro mucho si es verdad", añadía.

"Es mentira que 'Sálvame' bajara de audiencia. Eso es lo que han vendido y algunos indocumentados han querido comprar. Iba bien de audiencia, lo que pasa es que nos lo ponían cada vez más difícil con el Código Ético que se inventaron y con la prohibición de hablar de determinados personajes", reflexionaba el televisivo. "Donde Telecinco ahora hace un ocho por ciento, nosotros hacíamos un once, y con veinticinco minutos de publicidad en esa hora, y ahora van limpios, descargaditos de anuncios".

"Nos fuimos haciendo un catorce y ahora un nueve y tienen que dar las gracias. Ana Rosa Quintana ha renunciado a la franja de cuatro a cinco de la tarde para mejorar su dato, pero le cuesta llegar al diez, y decía que su objetivo mínimo era el catorce", hablaba en referencia al programa 'TardeAR', que ocupa la franja de la tarde en Telecinco.

"Apostaron por hacer una televisión de derechas de cara a las generales que se preveían para estas fechas; al adelantarse y, tras perder las elecciones, no tiene mucho sentido el papel que habían previsto para Ana Rosa como predictora política. No vas a estar cuatro años dándote hostias con el poder", desarrollaba el televisivo con 'Jot Down'.

Además, Matamoros también asegura que ha sido vetado del reencuentro de 'Crónicas Marcianas': "Me llamaron al principio y les dije que sí, que no había problema, fijamos una fecha para hacerlo, pero, de repente, dos o tres días antes me volvieron a llamar para comunicarme que me había caído del proyecto", desvelaba.