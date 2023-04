Kiko Matamoros arremete brutalmente contra Ana Obregón en 'Sálvame': "Destripar la intimidad de su hijo fallecido"

El colaborador ha cargado contra Ana Obregón y su última portada "Me parece un ejercicio de narcisismo innecesario" afirmaba Matamoros.

Hablar de prensa rosa en España es hablar de Sálvame. Desde 2006 es uno de los programas de entretenimiento más populares y seguidos de la televisión española. Su formato fue rompedor y ha supuesto un antes y un después en la televisión mundial.

El programa repasa cada tarde en Telecinco tanto las últimas noticias con una buena dosis de debate con sus tertulianos habituales, que dotan al formato con una personalidad única que le ha hecho ser líder durante muchos años.

Siempre en el centro de la polémica, no son pocos los que consideran a Sálvame lo peor de la televisión aunque sus fans se cuentan por miles y su manera de calar en la cultura popular lo mantiene con una salud de hierro.

Lo que ha pasado durante el programa de hoy, sin embargo, ha sorprendido a propios y extraños. Es normal que con tanta popularidad cada detalle sea ampliamente comentado, sobre todo en redes, por lo que no es de extrañar que también se haga viral.

Esta tarde en 'Sálvame' las críticas hacía la nueva exclusiva de Ana Obregón no han tardado en llegar. Entre los más críticos ha estado Kiko Matamoros que no ha perdido la oportunidad de 'rajar' sobre la Obregón: "Me quedé de piedra", confesaba el colaborador de 'Sálvame'

Y añadía: "Me han parecido un ejercicio de narcisismo innecesario". Refiriéndose a las fotos y todas las declaraciones que Ana ha dado para la revista ¡Hola! dónde afirmaba que ya no estaría sola nunca más y que ahora era feliz.

Un Kiko muy indignado que ha opinado que considera que: existe "un afán de notoriedad tremendo" en el que se pone "por encima" de cualquier de las personas que intervienen en este proceso.

Kiko Matamoros, muy crítico con la declaraciones de Ana Obregón: "Me quedé de pierda con la entrevista, me pareció un ejercicio de narcisismo innecesario"#yoveosálvamehttps://t.co/eeVsZfOw2v — Sálvame Oficial (@salvameoficial) April 5, 2023

Ana Obregón peleó en su día por preservar la intimidad de su hijo, tanto que se modificó la ley que lo regulaba, con lo que no entiende que hoy enseñe la cara del bebé: "No solo nos descubre la carita de su nieta, sino lo que es algo infinitamente peor desde le punto de vista de la intimidad, destripar la intimidad de su hijo fallecido, de la hija biológica de su hijo".