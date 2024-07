Kiko Jiménez sentencia a Alejandro Albalá en 'Fiesta' con estas declaraciones

Después de su participación en 'Supervivientes 2024', Kiko Jiménez es un habitual en las galas de 'Supervivientes All Stars', defendiendo el concurso de su novia, Sofía Suescun. El jerezano se encuentra en un buen momento profesional, y este sábado se ha estrenado como nuevo colaborador del programa de Telecinco 'Fiesta'.

En su primera emisión, ha mantenido un polémico enfrentamiento con el exnovio de su pareja, Alejandro Albalá. No es ningún secreto que la relación entre ambos no es buena, pero en los últimos días, Albalá aseguró que Kiko y Sofía estaban en crisis, y se empeñaban en ocultarlo ante los medios de comunicación.

"¿Por qué tienes tanta inquina hacia Sofía, por qué te inventas esas cosas?", comenzaba diciéndole el ex de 'Mujeres y hombres y viceversa'. "A ti te encantaría que nos fuese mal a mí y a Sofía porque no has superado la ruptura, no has superado que encima te fuese infiel, pero te fue infiel porque no valías nada como hombre", sentenciaba duramente el andaluz.

Seguidamente, el resto de colaboradores han salido a defender al exnovio de Isa Pantoja. En este caso, Ana Luque no ha dudado en calificar a Kiko Jiménez como "mala persona", después de atacar a su compañero "en el punto que más duele". Alejandro Albalá no se ha quedado callado, y también le ha respondido con determinación: "A vosotros os hace falta venir aquí a contar vuestra vida, que tú y tu novia hace nada os estabais comiendo los mocos en el paro", expresaba.