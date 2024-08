Kiko Jiménez desmiente las acusaciones de Maite Galdeano: "Todo lo que dice es totalmente falso"

La semana pasada, Maite Galdeano acaparó todas las miradas de Internet cuando aseguró que su hija, Sofía Suescun, y su pareja, Kiko Jiménez, la habían echado de casa. Con unos impactantes videos, la personalidad de televisión arremetió contra ambos, asegurando que cambiaron las cerraduras y la obligaron a saltar la valla para poder entrar a su morada.

Según Galdeano, Jiménez ha sido el autor intelectual tras su aparente expulsión del hogar, pues habría manipulado a Suescun para hacer posible esta realidad. No obstante, el participante de 'Mujeres y hombres y viceversa' ha intervenido para expresar su versión de los hechos, priorizando la salud mental de su pareja. "Yo estoy mal, pero quien más me preocupa es Sofía. Sofía lo está pasando realmente mal, es todo muy delicado", aseveró.

"Esto no es un circo, Maite no está bien, necesita ayuda. No quiero entrar en el tema por respeto a Sofía. Yo no he echado a nadie de casa, esto es un tema de ellas dos. Tiene un brote de celos y no quiere que nadie se acerque a su hija. Ni yo, ni Manolito, ni nadie, nadie. Y en ese brote dice barbaridades que duelen", añadió.

Últimamente, el asimismo colaborador de 'Fiesta' explicó que él no estuvo presente durante los acontecimientos, y que fue Suescun quien lo llamó con visible ansiedad. En cualquier caso, Jiménez enfatizó que ambos tomarán "las medidas que tengamos que tomar", con base en lo que Maite está diciendo. "Todo lo que dice Maite Galdeano es totalmente falso. No se le puede dar credibilidad a una persona que no está bien", finalizó.