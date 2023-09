Kiko Hernández toma una decisión con el apellido de sus hijas antes de su boda

Kiko Hernández y Fran Antón están a pocas horas de celebrar su boda Un evento que tendrá lugar en Melilla, donde estarán rodeados de sus familiares y amigos íntimos

Kiko Hernández y Fran Antón están a pocas horas de celebrar su boda. Un evento que tendrá lugar en Melilla, donde estarán rodeados de sus familiares y amigos íntimos. Sin embargo, además de los novios, las protagonistas de la celebración serán sus dos hijas, ya que tendrán un rol importante durante la ceremonia con "tres cosas que van a ocurrir".

Este momento tan especial es una buena oportunidad para recuperar la entrevista que concedió el ex colaborador de 'Sálvame' a la revista 'Lecturas', donde confesó la decisión que había tomado respecto al apellido de las niñas, confirmando que Fran es el amor de su vida.

"Me pongo a llorar de lo bonito que es lo que hemos organizado para ellas", decía Kiko antes de revelar que llevarán los apellidos del actor. "Sí. Son mis hijas y las suyas, se quieren. Primero le llamaron 'papá dos', y yo les dije: 'No, papá dos no, papá", contaba al citado medio.

Además, recordaba el día en el que se conocieron. "Fue la vez que nos hicimos las fotos del beso en el teatro. Dije a una persona 'ponte en medio', porque la niña tendría cuatro años y medio y no lo iba a entender. Ahí conoció a una de ellas. Más adelante, vinimos aquí a casa a hacer el último ensayo de 'Distinto'. Fran estaba todo el rato con las niñas. Es muy niñero. Cada vez que terminábamos una actuación venía. Hay un momento en el que le llaman papá sin saber nada", revelaba el comunicador.