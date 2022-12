Kick, la nueva plataforma que podría acabar con Twitch al favorecer al streamer

El reparto 95/5 a favor del streamer es su punto fuerte Además, el 100% de las donaciones van para el creador

Seguro que has leído últimamente que varios streamers famosos se quieren marchar de Twitch para volver a YouTube por culpa de una política monetaria que no les favorece. Ahora bien, un tercer actor entra en juego y su nombre es Kick, la plataforma de streaming que quiere acabar con Twitch apostando íntegramente por el cuidado total de sus creadores.

Trainwreck has announced his plans for the streaming platform Kick citing “Twitch has lost their grasp of reality”



They plan to have a 95/5 sub split for streamers, a clear TOS for bans, a donation method that gives 100% of the money to the streamer, and much more pic.twitter.com/0E8liaUyTw